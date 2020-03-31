الأهلي يتخذ قرارا نهائيا حول بيع مهاجمه

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
قررت إدارة النادي الأهلي عودة المغربي وليد أزارو بعد نهاية اعارته مع فريق الاتفاق السعودي في الموسم المقبل.


واتخذت الإدارة قراراً بعدم تمديد اعارته مرة أخري بعد نهاية الموسم أو بيعه لاي فريق آخر، لرغبة النادي في الاعتماد على خدماته في المرحلة القادمة.


ونجح أزارو في التألق مع الاتفاق السعودي في الفترة الماضية مما دفع ادارة النادي الاهلي للإبقاء على خدماته ورفض فكرة بيعه خاصة بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم جديد.


وكان الاهلى قد قرر إعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي فى يناير الماضى بناءً على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

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