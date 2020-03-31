ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي





أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، أن لاعب تشيلسي الإنجليزي سيكون واحد من أفضل لاعبي العالم في المستقبل القريب.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميسي أبدي اعجابه الشديد بقدارت ومهارات ماسون مونت نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا،



