ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:37 م
نيمار - ميسي - مبابي
نيمار - ميسي - مبابي

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، أن لاعب تشيلسي الإنجليزي سيكون واحد من أفضل لاعبي العالم في المستقبل القريب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميسي أبدي اعجابه الشديد بقدارت ومهارات ماسون مونت نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، 

ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، أن ميسي أثنى على لاعب الوسط الإنجليزي، مؤكدا أن لديه القدرة على أن يصبح واحدا من أفضل نجوم العالم.

من جهتها، أفادت "فوتبول لندن" بأن ميسي اختار مونت في فئة الشباب الأكثر صعودا في عالم كرة القدم، وأثنى عليه بشكل كبير، من خلال تعاونه مع إحدى الشركات لإنتاج حزمة حصرية من بطاقات كرة القدم عبر أحد التطبيقات.

وقال ميسي: "بعد أن شاهدت ماسون مونت يلعب، من المحتمل أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة المقبلة".

وقدم ميسي في النهاية نصيحة للاعب بأن يواصل الأداء القوي والبقاء في القمة، لكي يصبح أحد أبرز لاعبي الساحرة المستديرة حول العالم.

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