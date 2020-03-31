نقيب المحامين يضيف أعضاء جدد إلى لجنتي المعاش والدفاع

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:43 م
رجائي عطية
رجائي عطية
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بإضافة أسماء جديدة من أعضاء المجلس للجنتي المعاش واسترداد الأراضي والأندية، والدفاع عن المحامين، والصادر قرار بتشكيلهم أمس إلى جانب لجنة إدارة الأزمة وملف العلاج لحين تشكيل هيئة المكتب. 

وأضاف النقيب، وفقا لبيان صحفي، عضوي المجلس يحيى التوني، وعلى الصغير إلى لجنة المعاش واسترداد الأراضي والأندية، وعضوي المجلس أحمد بسيوني وماجد حنا إلى لجنة الدفاع عن المحامين.

وقامت نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، بعدة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا وذلك بعد إجراء انتخابات النقابة العامة:

1 - غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 إبريل المقبل.

2 - مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر إبريل المقبل.

3 - إصدار خطابات العلاج والتحويلات بنادي المحامين النهري بكورنيش المعادي.

4 - غلق نادي المحامين النهري بأسوان.

5 - تعليق العمل بنقابة محامي شرق الإسكندرية مع استمرار مشروع العلاج.

6 - تعاقد محامي جنوب القاهرة مع شركة متخصصة لتطهير الغرف.

هذا وتعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، يوم الأحد الموافق 12 أبريل المقبل، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وتعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وسينشر موقع نقابة المحامين كشوفا بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين، في بداية شهر ابريل المقبل، فور الانتهاء من تحضير الكشوف.

وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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