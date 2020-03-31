ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لومبارديا بإيطاليا إلى 43208
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:41 م
الفجر
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لومبارديا بإيطاليا إلى 43208 والوفيات إلى 7199.
وتعتزم إيطاليا تمديد حالة الإغلاق إلى 12 أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، في بيان، إن الحكومة قررت تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.
وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل). ستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".
وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ ثلاثة أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.
واتخذت إيطاليا إجراءات مشددة بعد أن ضرب فيروس كورونا قطاعا كبيرا من مدنها وأسقط آلاف المصابين والآلاف من حالات الوفاة.
وقال مسؤول الصحة في لومباردي غيوليو غاليرا: "بدأت مستشفياتنا تجد مساحة لالتقاط أنفاسها شيئا فشيئا".
ولا تزال إميليا-رومانيا المنطقة الثانية لجهة التأثر بالفيروس في إيطاليا، حيث توفي أكثر من 1300 شخص بين 12 ألف إصابة، بحسب الدفاع المدني.
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