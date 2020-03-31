ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لومبارديا بإيطاليا إلى 43208

وتعتزم إيطاليا تمديد حالة الإغلاق إلى 12 أبريل المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، في بيان، إن الحكومة قررت تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.





وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل). ستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه".





وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ ثلاثة أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.





واتخذت إيطاليا إجراءات مشددة بعد أن ضرب فيروس كورونا قطاعا كبيرا من مدنها وأسقط آلاف المصابين والآلاف من حالات الوفاة.