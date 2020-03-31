فايلر يفجر قنبلة موقونة: لا أمانع في رحيل نجم الفريق للزمالك

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:52 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي

 

فجر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قنبلة موقوتة، بعدما أكد أنه لا يمانع في انتقال نجم القلعة الحمراء لصفوف الزمالك في الصيف المقبل.

 

وقال فايلر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" عن صالح جمعة :" ‘نه لا يمانع رحيله عن الفريق ولو حتى للانتقال للزمالك.

 

وأكد فايلر، أن قرار ابعاد صالح جمعة عن الفريق يرجع للاعب نفسه الذي لم يطور من أداءه كاشفا، مشيرا إلى أن اللاعب يلمس الكرة 5 دقائق بحد أقصى وخلال 85 دقيقة عليه خدمة الفريق وهذا مالم يفعله .

 

وحول موقفه لو اتخذ قراراً من الإدارة باستمراره " لم أغلق صفحته تماما لو طور من نفس واستعاد مستواه سيحصل على فرصته قلت له هذا وليس مطلوب مني تكراره10 مرات ".

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