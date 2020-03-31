خيانة قاتلة في كرة القدم.. والضحية لاعب عربي

يبدو أن الخيانات والضربات القاتلة وعدم الإحساس بالأخرين في كرة القدم، مازالت مستمرة ولن تتوقف حتي تنتهي هذه الحياة، ففي ظل تفشي وباء كورونا المستجد، إلا أن هناك عدة أندية اتبعت أسلوب قذر مع نجومها.





وقام نادي أياكس الهولندي بإلغاء عقد لاعبه عبد الحق نوري الذي عانى من أضرار جسيمة ودائمة في المخ، عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة ودية قبل بداية الموسم منتصف عام 2017.





ذكرت وسائل إعلام محلية، أن أياكس واصل دفع راتب اللاعب لكنه ألغى عقده، الذي كان من المقرر أن يتجدد تلقائياً في الأول من يوليو (تموز).





وأضافت صحيفة دي تليغراف اليومية، أن النادي يتفاوض مع أسرة نوري بشأن حل مستقبلي للاعب الذي انتقل إلى غرفة مجهزة بشكل خاص في منزله عقب سنوات قضاها في المستشفى.





ونشأ نزاع طويل بين أياكس وعائلة نوري التي تطالب بتسوية مالية، بعد اعتراف النادي في وقت سابق بأنه لم يكن هناك رعاية طبية "ملائمة" في الملعب، عقب سقوط لاعب الوسط خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني في يوليو (تموز) 2017 في النمسا.



