5 قرارات للجنة إدارة الأزمات بنقابة المحامين بالمحلة

اجتمع مجلس نقابة محامي المحلة، ولجنة إدارة الأزمات التي شكلتها النقابة في ٢٦ مارس الجاري، لمناقشة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بوجه عام جراء وباء كورونا وتأثيره على المحامين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المحامين ومساندتهم حتى انتهاء هذه الأزمة.

وأصدرا المجلس واللجنة القرارات التالية:

أولا: دعوة الجميع التكاتف للمرور من ذلك النفق المظلم حتى الوصول إلى بر الأمان معلنين مبادرة كلنا واحد.

ثانيا: اعتماد توفير الدعم المادي للحالات التي تقررها اللجنة المشكلة.

ثالثا: توفير شنطة تموينية شاملة السلع الغذائية ومدعومة من النقابة يتكلف المحامي من ثمنها فقط ١٠٠ جنيه.

رابعا: إعداد وتجهيز معرض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار الجملة بمقر نادي المحامين بالمحلة ويمتد حتى شهر رمضان المبارك.

خامسا: يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم مساندا للسادة المحامين في أي ظروف طارئة ويهيب المجلس بالسادة المحامين وحرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم الالتزام بقواعد الحظر المعمول بها.

هذا وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بإضافة أسماء جديدة من أعضاء المجلس للجنتي المعاش واسترداد الأراضي والأندية، والدفاع عن المحامين، والصادر قرار بتشكيلهم أمس إلى جانب لجنة إدارة الأزمة وملف العلاج لحين تشكيل هيئة المكتب.

حيث أضاف عضوي المجلس يحيى التوني، وعلى الصغير إلى لجنة المعاش واسترداد الأراضي والأندية، وعضوي المجلس أحمد بسيوني وماجد حنا إلى لجنة الدفاع عن المحامين.

وقامت نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، بعدة إجراءات إحترازية لمواجهة كورونا وذلك بعد إجراء انتخابات النقابة العامة:





1.غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 إبريل المقبل.

2.مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر إبريل المقبل.

3.إصدار خطابات العلاج والتحويلات بنادي المحامين النهري بكورنيش المعادي.

4.غلق نادي المحامين النهري بأسوان.

5.تعليق العمل بنقابة محامي شرق الإسكندرية مع استمرار مشروع العلاج.

6.تعاقد محامي جنوب القاهرة مع شركة متخصصة لتطهير الغرف.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.