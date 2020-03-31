برلماني: دور الأطباء في مواجهة كورونا لا يقل أهمية عن محاربة الاٍرهاب

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:51 م
النائب هيثم الحريري
النائب هيثم الحريري
دينا إبراهيم
قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان قد أقر منذ عامين قانون "دعم أسر الشهداء" ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم، والذي حاز علي إجماع المعارضة والأغلبية بالموافقة عليه.

وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر" أن القانون يكفُل لأسر الشهداء والمصابين كافة الضمانات في مختلف النواحي الاجتماعية والامتيازات المادية والوظيفية، مشيرًا إلي أنه من الواجب أن يضم القانون أيضًا الطاقم الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الذين يواجهون خطر الموت والإصابة بعدوي فيروس كوررونا المستجد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحديث عن زيادة بدل العدوي والذي تبلغ قيمته الحالية 19 جنية أو زيادة بدل المهن الطبية 75% فكلاهما مبلغ ضئيل لن يستفيد منه الطبيب أو الممرض أو أسرتهم في حال إصابة أي منهم بفيروس الكورونا واودت بحياتهم.

وِأشار الحريري إلي أن التكريم المعنوي لاحد الشهداء من الدولة والتكريم المادي الذي يُمنح لأسر واقارب الشهداء لابد وأن يُمنح للكادر الطبي من الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفيات لما يقومون به من دور وطني لخدمة بلادهم لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك علي خلفية البيان العاجل الُمقدم منه، أمس الاثنين، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.

وقال الحريري في بيانه إن الشعب المصري استيقظ على نبأ وفاة أول طبيب مصري، كان يعمل ضمن جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا الدكتور أحمد اللواح، مضيفًا أن هذا الواجب الإنساني والوطني والمهني الذي يؤديه كل أفراد الطاقم الطبي حفاظًا على أرواح المصريين وعلى مستقبل مصر وأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، لا يقل إطلاقًا على الدور العظيم الذي يقوم به أفراد وضباط وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب الأسود داخل مصر وعلى حدودها".

وتابع: أنني أعلم تماما تقديرنا جميعًا (شعبا وحكومة) لجهود جميع أفراد الطاقم الطبي وتضحياته التي لا تقدر بثمن، ومن ثم مثل هذا المعاش سيكون اقل تقدير تقدمه مصر والمصريين لكل من يضحوا بارواحهم من اجلنا جميعًا ولابنائهم وزوجاتهم وأسرهم.

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