الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1400

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1400، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن اعتذر رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي، أمس الإثنين، لشعبه على الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا وذلك بعدما أعلنت نيودلهي فرض حجر صحي على 700 مليون شخص.

ووفقا لصحيفة "نو بهارت تايمز" الهندية، اعتذر مودي إلى الشعب، خلال خطابه الشهري، جراء الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الحكومة التي تسببت في كثير من المشكلات الحياتية لهم خاصة الفقراء.

وقال رئيس الوزراء الهندي: "أنا أعلم أن الكثير منكم غضبان مني ولكن لا بد من هذه الإجراءات الصارمة للنجاح في حرب مواجهة كورونا".

وأضاف مودي أن "فقراء بلدنا بالتأكيد يتساءلون كيف وضعنا رئيس الوزراء في هذا المأزق؟ ولكن لا بد أن يتيقن الجميع من أن هذه الإجراءات ستكون السبب في نجاح بلادنا في مواجهة كورونا".

الإثنين الماضي فرضت الهند تدابير حجر تشمل 700 مليون شخص على الأقل، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال، في مؤتمر صحفي يومي، إنه "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير".

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس. 

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة، وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة مومباي الضخمة.

وأعلنت الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1071 حالة وحالات الوفاة إلى 29.

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