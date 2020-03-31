محافظتان دون كورونا.. تعرف على الحكاية المثيرة

تحاول محافظات الجمهورية، تنفيذ توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أنه تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء محافظتين فقط..





"الوادي الجديد وشمال سيناء"، محافظتين بات آمنين دون تسجيل أي إصابات، حتى الآن، فى ظل جهود مستمرة تبذلها مديرية الصحة بالمحافظتين، لمنع مرور أي حالة إصابة، حيث يجري العمل على قدم وساق للتقصي حول حالات الاشتباه وإجراء الكشف المبكر لحظة بلحظة.





ومن جانبه، أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة.





وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء، ومنع تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفعاليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى وتشديد الإجراءات الوقائية فى المنافذ البرية بالمحافظة وخاصة منفذى رفح البرى والعوجة التجاري.





وأشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات، معلنًا عن تخصيص مستشفى بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبى فى مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.





بدوره، أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.





وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافيًا، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.





وتعمل وزارة الصحة على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق عقب ثبوت وجود حالات إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد.





ويجري التنبيه على السكان بعدم مغادرة منازلهم مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة الحجز، كإجراء احترازي للحفاظ عليهم.



