البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:50 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات أخر جلسات شهر مارس اليوم الثلاثاء، على تراجع مع تزايد المخاوف من تمديد الإغلاق الوطني حتى نهاية الشهر المقبل لموجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتوقع البنك الاستثماري الأمريكي "جولدمان ساكس" انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 34 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15 بالمائة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن اقتصاد البلاد في المرتبة الثانية من الأولويات بعد إنقاذ حياة المواطنين.

وأصبحت الولايات المتحدة رسمياً هي الدولة الأكثر تأثراً بـ"كوفيد-19"، حيث ارتفع عدد الإصابات بأكثر من 164 ألف شخص، مع وفة 3170 شخصاً حتى الآن.

ويتجه "داو جونز" لتسجيل خسائر بنحو 12 بالمائة في الشهر الجاري حتى الآن، وهي أسوأ وتيرة انخفاض منذ أكتوبر 2008.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 22164.9 نقطة، وهو ما يعادل 163 نقطة، كما يتجه لإنهاء الربع الجاري منخفضاً بنسبة 21.8 بالمائة، وهي أسوأ وتيرة هبوط فصلي عام 1987 وأكبر تراجع في الربع الأول على الإطلاق.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 2609 نقطة.

وشهد مؤشر "ناسداك"ارتفاع طفيف بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 7728 نقطة.

و تراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوي 99.653.

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