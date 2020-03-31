هل ينضم إلى برشلونة؟.. ميسي يتحدث عن صلاح بتصريح مفاجئ

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:55 م
صلاح وميسي
صلاح وميسي
حسام مجدي

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بتصريح مفاجئ.

وكان ميسي قد قام بإختيار محمد صلاح أيضا ضمن تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا من وجهة نظره هذا الموسم.

كما قام ميسي بإختيار لاعبين آخرين من صفوف نادي ليفربول رفقة محمد صلاح في قائمة الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا وهما فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد نجمي الريدز.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية متحدثا عن صلاح: "صلاح كان رائعًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوبه كثيرا".

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.

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