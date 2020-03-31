تفاصيل جديدة بشأن وفاة ياسمين عباس والدكتور أحمد اللواح

ياسمين عباس.. انتشر فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، وأصاب الكثيرين، ولم تنجو منه حتى الأطقم الطبية، في كل الدول التي أصابها، ولم يسلم أطباع مصر، حيث توفى الدكتور أحمد اللواح إثر إصابته بـ "كورونا" وتدهورت حالته إلى أن لاقى ربه، مضحيًا بروحه في سبيل إنقاذ الأرواح.





ياسمين عباس





وأرسل متحدث وزارة الصحة تعازيه للفقيد الدكتور أحمد اللواح، مواسيًا أسرته ووزارة الصحة لقيمته العلمية، حيث أنها كان أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، مضيفًا: "تم إبلاغنا بالحالة إصابة كورونا، بحالة حرجة، وفى أمس الحاجة لجهاز تنفس صناعى، وعلى الفور تم نقله لمستشفى التضامن، وكان فى استقباله فريق طبى كبير، وبعد ساعات استقرت حالته، وبعد ذلك نُقل لمستشفى العزل، وبعد نقله بساعات استقرت حالته وتحسنت بشكل ملحوظ، حتى حدث تدهور للحالة ووافته المنيه في وقت متأخر ليلة أمس، واستطرد في حديثه بشأن وفاة الطالبة ياسمين عباس.





سبب وفاة ياسمين عباس





ورد مجاهد على وفاة الشابة ياسمين عباس التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتها والتي عادت من السعودية مصابة بضيق تنفس، ودخلت إحدى المستشفيات الخاصة، وتم أخذ مسحة منها للتاكد من إصابتها بفيروس كورونا.





عينة كورونا للشابة ياسمين عباس





وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن عينة ياسمين عباس للكشف عن فيروس "كورونا" جاءت سلبية، وفى ٢٤ مارس وبعد تدهور حالتها انتقلت لمستشفى حميات إمبابة، وتم أخد مسحة منها وجاءت نتيجة تحاليلها سلبية، وحتى بعد وفاتها تم أخذ مسحة ثالثة للتأكد من حالتها وجاءت النتيجة سلبية أيضا.





حقيقة مرض ياسمين عباس





وأكد مجاهد على أن ياسمين عباس ليست مريضة كورونا، وأنها عانت من التهاب رئوى حاد، ومؤخرًا كتب شقيقها منشور عبر صفحته الشخصية يؤكد عدم إصابتها بفيروس كورونا، ووفاتها نتيجة التهاب رئوى حاد.





فيديو عم ياسمين عباس





وكذب مجاهد الفيديو المتداول لعمها وما ورد فيه من معلومات غير صحيحة، بشأن وفاة ياسمين عباس إثر إصابتها بكورونا، ولم تجد مكانًا يستقبلها، فتدهورت حالتها إلى أن توفت.





تداول وفاة ياسمين عباس





وناشد متحدث وزارة الصحة، رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة فى كافة المعلومات والأخبار المتداولة، وأن الوزارة لا تملك رفاهية التعتيم، ولابد من الإعلان بشفافية كاملة عن عدد الإصابات والوفيات، ولو كانت ياسمين عباس أصيبت بكورونا كانت الوزارة ستوضح.





إجمالي الإصابات في مصر





ووصل إجمالي إصابات "كورونا" في مصر إلى ٦٥٦ حالة، منهم ١٥٠ حالة خرجت من مستشفيات العزل.



