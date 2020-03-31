"التايمز": تركيا تساعد إيران على خرق العقوبات الأمريكية





كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران دفعت الإيرانيين للانتقال إلى تركيا وشراء بيوت وعقارات من أجل الحصول على الإقامة ولاحقًا الجنسية نظرًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم وعدم ثقتهم بالمستقبل، حيث زادت نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا 150% خلال 6 أشهر وقام مستثمرون إيرانيون بشراء 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أمريكي.

واستغل النظام الإيراني هذه الظاهرة من أجل الالتفاف على العقوبات الحكومة الإيرانية استخدمت هجرة الأعداد المتزايدة من الإيرانيين إلى تركيا كخطة لخرق العقوبات عبر شبكة مكاتب تحويل الأموال بإسطنبول لنقل الأموال داخل وخارج إيران رغم الحظر الأمريكي ومنع البنوك الإيرانية عن شبكات الدفع الدولية، حسبما أفادت مداد نيوز .





وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المكاتب الإيرانية في إسطنبول ترتبط بشكل مباشر ببنوك إيرانية يتم الخصم من حسابات العملاء الإيرانيين ويتم تسليم المعادل النقدي مع خصم العمولة وبهذه الطريقة تتمكن البنوك الإيرانية من إدخال الأموال رغم العقوبات.





وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية تتعلق بالاحتيال والتهرب من العقوبات المفروضة وغسيل الأموال من أجل إيران.







