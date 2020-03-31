مهاجم ريال مدريد يخطف جائزة ثمينة من نجم برشلونة

توج البرازيلي رودريغيو جوس مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم NxGn 2020 التي تمنحها شبكة Goal العالمية.

وتفوق لاعب ريبالم دريد على مهاجم برشلونة انسو فاتي الذي حصل على المركز الثاني فيما جاء ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المركز الثالث.









وحل البرازيلي رينير لاعب ريال مدريد في المركز الرابع، بينما الجاء الفرنسي إدواردو كامافينجا متوسط ميدان رين الفرنسي في المركز الخامس.









وقال رودريجو عقب الفوز بالجائزة: "أعتقد أنه من الصعب أن تتم المقارنة بين أي لاعبين، بالنسبة لي أرى أن المقارنة ستجعلني أتخلف عن البقية".



