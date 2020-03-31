الزمالك يوضح موقفه من رحيل محمد صبحي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:08 م
محمد صبحي
محمد صبحي
الفجر الرياضي


أوضح مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه من رحيل الحارس الشاب محمد صبحي عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي على رفضه التام لفكرة التفريط في خدمات الحارس الشاب محمد صبحي، في ظل رغبة عدد من الأندية الحصول على خدماته على سبيل الاعارة في الصيف المقبل.

وكان قد تلقى حارس نادي الزمالك صاحب الـ 21 عاماً، عروض بشكل شفهي من أندية الدوري المصري التي طلبت استعارته.

وتجدر الإشارة إلى أن صبحي قد برز وتألق أثناء تواجده مع منتخب مصر الأولمبي وقاد الفراعنة الشباب لبلوغ دورة الأولمبياد في طوكيو.

جدير بالذكر أن محمد صبحي كان قد انتقل إلى صفوف الزمالك قادماً من بتروجت في الصيف الماضي.

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