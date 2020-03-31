بعد تعرض زوجها لـ أزمة صحية عارفة عبد الرسول تشيد بمستشفي جمال عبدالناصر



وقالت "عبد الرسول"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا، قالت فيه: "تجربة خاصة مافيهاش أي تطبيل.. مصطفى "زوجها"، فجأة جاله ضيق تنفس وصدره واجعه ودي حاجة احنا متعودين عليها عشان أصلا صدره تعبان من زمان.. طلبت الإسعاف جت بسرعة أخدته وطلعت على مستشفى خاص ولاحظت أن معظم العاملين شباب صغير حتى مدير المستشفى نفسه، حطوله أنبوبه أكسجين وعملوا تحليل دم وأشعة وكتبوا شوية أدوية مضاد حيوي وبتاع، المهم خرجنا وهو تعبان نص نص".



وأضافت: "طبعا لاحظت أنهم كل شويه يبصوا لبعض ويبصولي ويرشوا مطهرات خايفين من الكورونا، ودفعت 3000 جنيه زي الضرب على القفا، والصبح على الساعة عشرة طلبنا الإسعاف وعمال الإسعاف قالولي مادام معاه تامين يروح جمال عبد الناصر ياست، روحت وأنا حاطه أيدي على قلبي، مستشفى حكومة بقى وبتاع، فضلوا يحاولوا مع أنبوبة الأكسجين ساعات طويلة وبعدين نقلوه في عناية عادية وحطوا أدوية مع الأكسجين وعلى الساعة 8 مساءً نقلوه عناية مركزة وحطوا أنبوب في صدره لأنه اتضح أنه التهاب رئوي شديد.. واستشاريين كل شويه يمروا ونضافه وتطهير طول الوقت".



واكملت "عبد الرسول": "هو الحمد لله طلع في أوضه عادية واحتمال يخرج بكره.. التفاصيل اللي باحكيها عرفناها منه لما سمحوله بتليفون.. مشددين قوي لا زيارة، وهو تليفون واحد في اليوم للسويش يقولك كويس، بصراحه.. تحية تقدير وإجلال لمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية".



يذكر ان آخر الأعمال التي شاركت فيها عارفة عبد الرسول، هو مسلسل "الأنسة فرح" مع رانيا يوسف وتامر فرج ومن إخراج وائل فرج.





أشادة الفنانة عارفة عبد الرسول بمستشفى التأمين الصحي جمال عبدالناصر بالإسكندرية من خلال تواجدها بسبب مرض زوجها.