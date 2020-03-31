ليلى عز العرب لـ"الفجر الفني": "وافقت على "قوت القلوب" لوجود مجدي أبو عميرة.. وأحب سماع المهرجانات"

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أستطاعت ليلى عز العرب، منذ ظهورها الأول على الشاشة إلى الوقت الحالي أن تخطف الأنظار بأدوارها المميزة وجمال أناقتها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة في الوسط الفني، ومازالت تعطي في عالم الفن.



وكان لـ" الفجر الفني " حوار خص مع الفنانة "ليلى عز العرب"، حيث فتحت قلبها، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل "قوت القلوب"، وعن أعمالها الرمضانية الجديدة، وعن سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا، إلى نص الحوار...





ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب"؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في هذا المسلسل من أهمها المخرج العظيم مجدي أبو عميرة الذي دائمًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا في جميع الأعمال التي إخراجها، بالاضافة إلى الموهوبة النجمة ماجدة زكي وفريق العمل المتميز، وأيضًا الشخصية جديدة بالنسبة لي، لذلك سررت بالعمل معهم واتمنى تكرار التجربة مره آخرى.





هل واجهتي صعوبات أثناء تصوير المسلسل؟



إطلاقًا لم اواجه أي صعوبات أثناء التصوير فالموضوع كان لطيف وسهل جدًا.





كيف كانت كواليس مسلسل "قوت القلوب"؟



لكواليس كانت رائعة، اللوكيشن كان يسيطر عليه حالة من الحب والأحترام والتقدير للعمل، وسررت كثيرًا بهذه التجربة.





هل تابعتي ردود فعل الجمهور على المسلسل؟



بالفعل أهتميت بمتابعة كل ما يكتب عن المسلسل، وسرتت كثيرًا بردود فعل الأفعال، فالمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا من خلال السوشيال ميديا على الرغم من سيطرة أخبار كورونا.





ما الذي قام بترشيحك لمسلسل "ونحب تاني ليه"؟



رشحتني الشركة المنتجة للمسلسل "سينرجي".





ما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟



جذبني المؤلف محمود ياسين العظيم الذي يتميز بالكتابات الرائعة والمخرج مصطفى فكري الذي سبق وتعاونت معهم في مسلسل "نصيبي وقسمتك" وحقق نجاحًا كبيرًا، بالأضافة إلى أن الشخصية جديدة بالنسبة لي فلم أفم بأدائها من قبل، والابطال الموهوبين.





ما الشخصية التي تجسديها خلال أحداث المسلسل؟



أجسد دور جدة ياسمين عبد العزيز وتعاني من مرض الزهايمر.



هل انهيت من تصوير مشاهدك؟



لا، فقط انتهيت من تصوير أكثر من 50% من مشاهدي.



ما الذي جذبك للمشاركة كضيفة شرف في مسلسل "ونسني"؟



أن المسلسل تدور أحداثة في إطار كوميدي ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الشباب الناجحة ويقوم بإخراجة المخرج رامي رزق الله فاكيد العمل معهم نجاح كبير.





حدثينا عن آخر تجاربك الدرامية في مسلسل"الآنسة فرح"؟



سعيدة جدًا بمشاركتي في عمل ناجح مثل الآنسة فرح بالجمهور أحب المسلسل قوي لأنه لطيف وبسيط ودائمًا المسلسلات التي تقدم من فورمات أجنبية بتحقق نجاح كبير وبتجذب الجمهور لمتابعتها.





ما رأيك في عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية؟



هل المستقبل فمعظم البلدان التي تسبقنا في الخطوات الدرامية معتمده بشكل كبير على هذه المنصات لأنها تجذب شريحة كبيرة من لجمهور والسبب في ذلك عرض المسلسلات بدون إعلانات ويستطيع الجمهور مشاهدة العمل في أي وقت وأي مكان، فالمنصات تمتلك مميزات عديدة.





أيهما تفضلي عرض المسلسلات داخل رمضان أم خارجة؟



أنا أفضل العمل الجيد سواء كان في الموسم الرمضاني أو خارجة، فالمسلسل الجيد يستطيع أن يسيطر على جميع الأعمال التي تعرض معه في ذات الوقت ويجذب الجمهور إل مشاهدته.





حدثينا عن تجربتك في مسرحية "اللي عليهم العين"؟



كانت تجربة جيدة واسعدني خوضها لانها تحتوي على جميع العوامل التي كنت اتمنى تقديمها، والمسرحية حققت نجاح كبير فاق توقعاتي فأتى لمشاهدتها الالآف من الجماهير والجميع أعجب بها، وعلى الرغم نجاح التجربة إلا إنني لا استطيع تكرار التجربة مره آخرى إلا إذا كان العمل هام او تمنيت تقديمه وذلك لأن المسرح مجهد للغاية.





برأيك ما السبب في تطور المسرح حاليًا؟



المسرح حاليًا في مصر يشهد تقدم ملحوظ والسبب في ذلك أهتمام القطاع العام والخاص بالمسرح وقدر قيمته الفنية وأيضًا الجمهور بدأ يحب المسرح ويهتم بمشاهدة العروض وخصوصًا بعد عرض مسرح مصر الذي كان سببًا قويًا في أهتمام الجميع بالمسرح مثل الماضي.





ما مصير فيلم "الاوضة الضلمة"؟



الله اعلم لا أعلم عنه شئ.





ماذا عن جديدك في السينما؟



حاليًا لا توجد أعمالًا سينمائية جيدة معروضة عليا، وانا لا استطيع الاشتراك في عمل سينمائي ضعيف.





ما الذي حمسك لتقديم برنامج "3 ستات"؟



هناك العديد من العوامل لتي حمستني لتقديم هذا البرنامج من أهمها أنني استطيع من خلال البرنامج التعبير عن كل ما اريد قوله عكس الدراما فهمي محكومة بالسيناريو، كما أن البرامج بتوصل الفكرة للناس أكثرن لذلك سعيدة جدًا بهذه التجربة وايضًا سعيدة بالنجاح الأكثر من الرائع الذي حققه البرنامج.





ما سبب قلة تفاعلك على السوشيال ميديا؟



لانني لا أحب السوشيال ميديا ولا أحب الأخبار التي يتم تداولها عليها، ولا أتفاعل معاها غير للضرورة ولمشاركة منشور هام لجمهوري.





ما هو استايل ليلى عز العرب الخاص بها؟



ما يليق بي وليس لي شئ محدد.





ما مصير ملابسك القديمة؟



هناك ملابس مرتبطه بها عاطفيًا ولا استطيع التخلي عنها وهناك ما أعطيهم لمن هم في حاجة إليها.





ما ألوانك المفضلة في الأزياء؟



ليس لدي الوان مفضلة ولكن هناك ألوان لا أحبها مثل البنفسجي بكل درجاته.





من النجمة التي ترينها أيقونة الجمال عالميًا أو عربيًا؟



ميريل استريب.





هل أنت "ست بيت شاطرة"؟



إطلاقًا فانا لا أجيد الطبخ.





ما هي نصيحتك للفتيات للحفاظ على جمالهن؟



أن يقللن من تناول الأكلات السريعة ويحافظن على رشاقتهن لأن السمنة بتسبب العديد من الأمراض.





هل تفضل سماع أغاني المهرجانات الشعبية؟



نعم أفضل الاستماع أليها.



ما رأيك في قرار الفنان هاني شاكر؟



فن من الفنون الجديدة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وراي هذا القرار إداري لا استطيع التدخل فيه.