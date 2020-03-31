أحمد الشامي يكشف لـ"الفجر الفني" عن خريطة أعمال فرقة "واما"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:44 م
أحمد الشامي
أحمد الشامي
رشا عادل
أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته الكبيرة بعودتهم غلى الساحة الفنية كفريق مرة آخرى وذلك بعد أن إنشغل كلا منهم بعمله الخاص.


وكشف أحمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الأعمال الجديدة التي يستعد فريق واما لطرحها الفترة المقبلة قائلًا:"أن فريق واما حاليًا يحضر لأغنية جديدة سينجل سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال فصل الصيف القادم".

وعن تقديمه أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة بدون فريق "واما"، قائلًا:"لا، فأنا أهتم خلال الثلاث السنوات القادمة في الغناء مع فريق "واما" فقط، وإذا قدمت سينجل بمفردي سيكون تترًا لمسلسل".

يذكر أن آخر اعمال فريق "واما"، ألبوم "الصيف إبتدا"، الذي طرح خلال فصل الصيف الماضي، وكان يتضمن الألبوم عدد كبير من الأغاني منهم أغنية "فطومة، وكترت حكاياتي، وشمس بحر، ويالا نرقص، الله على الجمال"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.

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