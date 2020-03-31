الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:41 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020، حيث شهدت الساعات الأخيرة العديد من عمليات البحث المتعددة علي موقع المصرية للإتصالات من أجل سداد فتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020، وأتاحة شركة المصرية موقع مخصص لدفع الفاتورة خلال هذه الفترة من أجل الحد من التجمعات بعد إنتشار فيروس كورونا وأصبحت الشركة تريد الحد من التجمعات في الفروع الخاصة بها لذلك قامت بإتاحة طرق لدفع أون لاين دون الحاجة لذهاب لمقر الفرع وقام الشركة بإتخاذ العديد من الإجراءت من أجل الحفاظ علي عملائها ويرغب الجميع في معرفة طرق سداد الفتورة والاستطلاع علي قيمة الفتورة الخاصة به من أجل سددها قبل إنقطاع الخدمة، ويعد الإنترنت حاليا من الأشياء الأكثر تسلية خلال فترة الحظر الذي فرضة الدولة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا .


فاتورة التليفون الأرضي

وذلك نقوم الأن متابعي بوابة الفجر الإلكترونية بتقديم رابط لموقع لمصرية للإتصالات من أجل تسهيل طرق سداد الفتورة الخاصة بكل مواطن قبل نهاية الشهر الجاري، ولذلك نقوم الأن بتوفير رابط لموقع المصرية للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل المقبل والسداد من خلال المنزل دون الحاجة لتواجد في الفروع الخاصة بالمصرية للإتصالات من أجل عدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا .


طريقة سداد فتورة التليفون إليكترونيًا 

طريقة سداد فتورة التليفون الارضي دون الحاجة لذهاب لفروع المصرية وسداد الفتورة أون لاين من خلال المنزل، علي المواطن المشترك في خدمات المصرية أن يكون لدية حساب علي المواقع الأتية او التوجه إلي أي سنترال متواجد بجانب المنزل الخاص بك وسداد الفتورة من خلال الخدمات الأتية “فورى”، و”خدماتى”، و”Bee”، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وميزة ، وجدير ان أعلنت شركة المصرية بإتاحة فترة سماح لمدة شهر للمشتركين في خدمات المصرية، وجدير ان هذه الأيام شهدت زحام شديد علي مقرات المصرية لذلك تقوم الشركة بتوفير كافة الخدمات من أجل تجنب الإزدحام هذه الأيام وذلك الإزدحام سوف يساعد بشدة في إنتشار الفيروس كورونا المستجد.

وقامت الشركة المصرية للإتصالات بتوفير موقع إلكتروني لكي يستطيع المشتركين بمتابعة فترة السداد والإستعلام عن العديد من التفاصيل التي تخص الخط الأرضي دون الحاجه للذهاب الى الفروع الرئيسيه والتعرض للخطر.

الإستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

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