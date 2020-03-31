فرمان ناري من فايلر بشأن نجوم الأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:49 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي

 

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من إدارة الفريق الحفاظ على النجوم الأربعة وعدم رحيل أي لاعب منهم في الميركاتو الصيفي.

 

 ويرفض فايلر رحيل أي من الرباعي  اليوديانج وعلي معلول وجونيور أجاي  ومحمد الشناوي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الرباعي قد تلقى عدة عروض مغرية من أندية خليجية  بعد الأداء المميز للاعبين مع الأهلي في الفترة الماضية.

 

وطالب فايلر لجنة التخطيط بالأهلي بضرروة الإبقاء علي الرباعي وتعديل عقودهما وترضيتهم ماديا بالشكل الذي يجعلهم يستمروا مع الفريق خلال الموسم المقبل من أجل تحقيق مشروعه في الحصول علي كل الالقاب المختلفة وبناء فريق قوي ينافس في البطولات المحلية والقارية.

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