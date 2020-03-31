مكسبها سريع.. اعترافات عصابة سرقة السيارات بمدينة بدر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:54 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا عادل
اعترف 3 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات بمدينة بدر، أمام النيابة العامة، مؤكدين أنهم تمكنوا من سرقة السيارات باستخدام "المفتاح المصطنع" ثم تقطيعها لأجزاء وبيعها لعملائهم.
 
وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتنوعت جرائمهم مابين 3 مناطق وهى القاهرة الجديدة ومدينة بدر والشروق، وقال المتهمون إن سرقة السيارات "مكسبها سريع" مما جعلهم يكونون تشكيل عصابى فيما بينهم ويرتكبوا هذه السرقات. 

ترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار اللواء خالد عزب، مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة، والعميد عمرو إبراهيم مدير مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بنجاح مباحث قسم شرطة مدينة بدر بالتعاون مع مباحث قسم شرطة الشروق، بإلقاء القبض على 3 متهمين بسرقة السيارات.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة مدينة بدر، تفيد بقيام عاطلين وميكانيكى بسرقة السيارات، وإخفائها داخل مخزن ملك المتهم الثالث بحى "الصفوة" الثانى سابقًا، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفوا أمام جهات التحقيق، بارتكاب وقائع سرقة السيارات وحرر المحضر اللازم.

وتولت النيابة العامة، التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين. 


ومن ناحية أخرى أمرت نيابة الشروق، حبس منتحل صفة طيار مدني 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بسرقة العديد من السيارات بأسلوب"كسر الزجاج توصيل الأسلاك".

وألقى رجال مباحث مديرة أمن القاهرة، القبض على منتحل صفة طيار مدني، وآخر فني تكييف، لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات.

البداية كانت بتلقي مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث الشروق، اشتبها في إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وأثناء توقفها يستقلها شخصان مدعي أحد منهما بأنه طيار مدني والأخر فني تبريد وتكييف.

وبالفحص الفني تبين انتحال الأول لصفة طيار مدني وعلى ذمة قضايا آخرى، بإجمالي أحكام حبس 12 سنة.

وبمواجهتهما اعترف بتكوينهما تشكيلا عصابيا، وارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات، وآخرهما السيارة التي يستقلونها وبتفتيش السيارة عثر على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان بمكان أخفائهما واستردادهما إلى ذويهم.

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