بسبب فيروس كورونا.. جوجل تلغي النشاطات المتعلقة بـ "كذبة إبريل"

يتبادل العديد من الأشخاص حول العالم، المزح والأكاذيب بأشكال مختلفة، وياتي في أول شهر إبريل من كل عام، ولا يعد هذا يومًا وطنيًا أو احتفال رسمي، ويدرج تحت بند تقليد عامة للشعوب، وهناك دولتين بأوروبا لا يحدث بها ذلك، هما أسبانيا وألمانيا، ويأتي السبب وراء ذلك أسبانيا تحتفل بيوم مقدس دينيًا، وألمانيا يوافق هذا اليوم معها ميلاد الزعيم الألماني "بسمارك".



كشفت تقارير صحفية، أن موقع جوجل سيقوم هذا العام بالغاء "كذبة إبريل"، بسبب ما يمر به العالم من أزمة بسبب فيروس كورونا وتضامنًا مع من يحاربون هذا الفيروس المستجد، الذي انتشر بشكل سريع في عدد كبير من الدول، وذلك حسب ما جاء بصحيفة TheVerg.



ونقلت الصحيفة في تقرير، أن هناك رسائل إلكترونية داخلية في جوجل أكدت إلغاء كذبة إبريل هذا العام، والتي ستكون تضامنًا مع المصابين بالفيروس الشهير، على أن يتم تفعليها العام المقبل.



وقالت الصحيفة أن تلك الرسائل الالكترونية، جائت من "لورين توهيل"، الرئيس التسويق بموقع جوجل، وأكدت على أن "شركة جوجل" قامت بإيقاف كافة الأنشطة التي تتعلق بكذبة إبريل هذا العام، ونقلت TheVerge بعض من الرسائل التي قال فيها توهيل " من الصعب تخصيص يوم لتضليل العالم ببعض الأخبار والفعاليات الكاذبة في ظل المعاناة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا.



وناشد موقع جوجل الشركات الأخري، أن تقوم بإلغاء "كذبة إبريل" هذا العام، تضامنًا من المصابين بفيروس كورونا، وحرصًا على عدم التضليلهم ببعض الأخبار التي من الممكن ان تساهم بالضرر عليهم بعد ذلك.