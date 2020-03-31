نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 31-3-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 .

قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لا يوجد أية اختناقات أو استغلال لأزمة كورونا برفع الأسعار، معلنًا استعداد الشركة بتنفيذ أية طلبيات بأي كمية أو في حال وجود شكاوي من رفع الأسعار المفتعل بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود لشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص لتجاوز اثار أزمة فيروس كورونا.









بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.













وزارة البترول تعد خطة متكاملة لتعظيم الإحتياطي والإنتاج تعد وزارة البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة بمشاركة مسئولي شركة (ثروة) للبترول وهيئة البترول وشركة (إيجاس) ليتم عرضها ومناقشتها للخروج بتوصيات وخطط تنفيذية وتحديد الأولويات بهدف تعظيم الاحتياطي والإنتاج من الثروة البترولية خلال الفترة القادمة.









بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين شهدت أسعار النفط على مستوى العالم انخفاضات كبيرة مع تفشي فيروس كورونا، والخلاف المحتدم بين منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وروسيا بعد قرار الاخيرة برفع انتاجها من الخام على خلفية الوباء العالمي فى ظل توقف العديد من الدول المنتجة عن الانتاج وعلى رأسها إيران التى تعاني من تفشي الفيروس بنسب كبيرة.









"الإحصاء": تجارة الجملة والتجزئة الأعلي مساهمة في المنشأت الاقتصادية بعد وصول التعداد السكانى في مصر إلى 100 مليون نسمة يسعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة وهو ما يسمى بالتعداد الاقتصادي.









بعد انخفاض النفط عالميا.. هل تخفض الحكومة أسعار البنزين؟ تشهد أسعار النفط على مستوى العالم كبوة هى الأولى منذ 17 عاما وصل فيها سعر برميل النفط الى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث.









"القابضة المعدنية": مصانعنا جاهزة لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي دعا مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية، الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية بمصر، للاستفادة من خطوة إعلان شركة ميدترونيك إتاحة حقوق الملكية الفكرية الخاص بإنتاجها لأجهزة التنفس الصناعي لجميع الدول دون عوائق للبدء في تصنيعها محليًا من خلال مصانع السيارات التابعة لشركاته.









توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، وفي ظل الكبوة التي تشهدها أسعار النفط على مستوى العالم، على خلفية الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا ما خلف عنه تداعيات سلبية على أسواق الطاقة عالميا أثرت بقوة على كبار الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما ذاد الأمر سوءًا هو حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية.













"الصناعة" تستثنى الصابون والمناديل من قرار حظر التصدير قررت وزارة الصناعة والتجارة استثناء الصابون القطع فقط والشامبو وورق صناعة المناديل فى شكل رولات جامبو "مستلزمات إنتاج" من القرار 187 لسنة 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات ومستلزمات الوقاية.









الرقابة المالية: دعوة حملة سندات التوريق للموافقة على مد فترة الإصدار 6 أشهر التقى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي شركات التوريق لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالى المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها ( مؤسسات / أفراد )لمدة ستة اشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير.









"البترول": نقل 10 ملايين لتر من المنتجات البترولية يومياً أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التطوير المستمر لمنظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف استدامة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.









الزراعة: زيادة الفئات التمويلية التسليفية بـ 50% من تكلفة المحصول أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دراسه ومراجعه لتكاليف كل المحاصيل من أجل زياده الفئات التسليفيه التمويليهبما يتناسب مع قيمه التكلفة للمحاصيل المختلفة وبنسبه مؤثره منها، وانتهت إلى موافقه البنك الزراعي على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح مابين 20% إلى 50٪؜ حسب معدل الزياده فى التكاليف.



