نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 31-3-2020
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 .
قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لا يوجد أية اختناقات أو استغلال لأزمة كورونا برفع الأسعار، معلنًا استعداد الشركة بتنفيذ أية طلبيات بأي كمية أو في حال وجود شكاوي من رفع الأسعار المفتعل بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود لشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص لتجاوز اثار أزمة فيروس كورونا.
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.
تعد وزارة البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة بمشاركة مسئولي شركة (ثروة) للبترول وهيئة البترول وشركة (إيجاس) ليتم عرضها ومناقشتها للخروج بتوصيات وخطط تنفيذية وتحديد الأولويات بهدف تعظيم الاحتياطي والإنتاج من الثروة البترولية خلال الفترة القادمة.
شهدت أسعار النفط على مستوى العالم انخفاضات كبيرة مع تفشي فيروس كورونا، والخلاف المحتدم بين منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وروسيا بعد قرار الاخيرة برفع انتاجها من الخام على خلفية الوباء العالمي فى ظل توقف العديد من الدول المنتجة عن الانتاج وعلى رأسها إيران التى تعاني من تفشي الفيروس بنسب كبيرة.
بعد وصول التعداد السكانى في مصر إلى 100 مليون نسمة يسعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة وهو ما يسمى بالتعداد الاقتصادي.
تشهد أسعار النفط على مستوى العالم كبوة هى الأولى منذ 17 عاما وصل فيها سعر برميل النفط الى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
دعا مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية، الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية بمصر، للاستفادة من خطوة إعلان شركة ميدترونيك إتاحة حقوق الملكية الفكرية الخاص بإنتاجها لأجهزة التنفس الصناعي لجميع الدول دون عوائق للبدء في تصنيعها محليًا من خلال مصانع السيارات التابعة لشركاته.
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، وفي ظل الكبوة التي تشهدها أسعار النفط على مستوى العالم، على خلفية الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا ما خلف عنه تداعيات سلبية على أسواق الطاقة عالميا أثرت بقوة على كبار الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما ذاد الأمر سوءًا هو حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية.
قررت وزارة الصناعة والتجارة استثناء الصابون القطع فقط والشامبو وورق صناعة المناديل فى شكل رولات جامبو "مستلزمات إنتاج" من القرار 187 لسنة 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات ومستلزمات الوقاية.
التقى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي شركات التوريق لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالى المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها ( مؤسسات / أفراد )لمدة ستة اشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التطوير المستمر لمنظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف استدامة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.
أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دراسه ومراجعه لتكاليف كل المحاصيل من أجل زياده الفئات التسليفيه التمويليهبما يتناسب مع قيمه التكلفة للمحاصيل المختلفة وبنسبه مؤثره منها، وانتهت إلى موافقه البنك الزراعي على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح مابين 20% إلى 50٪ حسب معدل الزياده فى التكاليف.
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