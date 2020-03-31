نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:00 م
نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 .


قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لا يوجد أية اختناقات أو استغلال لأزمة كورونا برفع الأسعار، معلنًا استعداد الشركة بتنفيذ أية طلبيات بأي كمية أو في حال وجود شكاوي من رفع الأسعار المفتعل بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود لشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص لتجاوز اثار أزمة فيروس كورونا.


أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.



تعد وزارة البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة بمشاركة مسئولي شركة (ثروة) للبترول وهيئة البترول وشركة (إيجاس) ليتم عرضها ومناقشتها للخروج بتوصيات وخطط تنفيذية وتحديد الأولويات بهدف تعظيم الاحتياطي والإنتاج من الثروة البترولية خلال الفترة القادمة.


شهدت أسعار النفط على مستوى العالم انخفاضات كبيرة مع تفشي فيروس كورونا، والخلاف المحتدم بين منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وروسيا بعد قرار الاخيرة برفع انتاجها من الخام على خلفية الوباء العالمي فى ظل توقف العديد من الدول المنتجة عن الانتاج وعلى رأسها إيران التى تعاني من تفشي الفيروس بنسب كبيرة.


بعد وصول التعداد السكانى في مصر إلى 100 مليون نسمة يسعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى  لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة وهو ما يسمى بالتعداد الاقتصادي.


تشهد أسعار النفط على مستوى العالم كبوة هى الأولى منذ 17 عاما وصل فيها سعر برميل النفط الى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث.


دعا مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية، الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية بمصر، للاستفادة من خطوة إعلان شركة ميدترونيك إتاحة حقوق الملكية الفكرية الخاص بإنتاجها لأجهزة التنفس الصناعي لجميع الدول دون عوائق للبدء في تصنيعها محليًا من خلال مصانع السيارات التابعة لشركاته.


مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، وفي ظل الكبوة التي تشهدها أسعار النفط على مستوى العالم، على خلفية الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا ما خلف عنه تداعيات سلبية على أسواق الطاقة عالميا أثرت بقوة على كبار الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما ذاد الأمر سوءًا هو حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية.



قررت وزارة الصناعة والتجارة استثناء الصابون القطع فقط والشامبو وورق صناعة المناديل فى شكل رولات جامبو  "مستلزمات إنتاج" من القرار 187 لسنة 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات ومستلزمات الوقاية.


التقى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي شركات التوريق لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالى المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها  ( مؤسسات / أفراد )لمدة ستة اشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير.


أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التطوير المستمر لمنظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف استدامة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.


أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دراسه ومراجعه لتكاليف كل المحاصيل من أجل زياده الفئات التسليفيه التمويليهبما يتناسب مع قيمه التكلفة للمحاصيل المختلفة وبنسبه مؤثره منها، وانتهت إلى موافقه البنك الزراعي على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح مابين 20% إلى 50٪؜ حسب معدل الزياده فى التكاليف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول مواعيد صرف السلع التموينية لجنة تسعير المنتجات البترولية صرف السلع التموينية سعر السولار خفض أسعار الوقود الفئات التمويلية التمويلية التسليفية الاخبار الاقتصادي اسعار النفط اسعار البنزين في مصر اليوم اسعار البنزين في مصر أسعار البنزين

أخبار تهمك

تحسبًا لرحيله.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

ليس جريزمان ولا كوتينيو.. ميسي يطرد نجم جديد من برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 18 ساعة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

منذ 40 دقيقة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجوم الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق الملا: من الصعب تحديد مستوى أسعار النفط بدقة خلال العام المقبل

أسعار البنزين الجديدة (إنفوجراف)

"تموين البحر الأحمر": لم نتلق أي شكاوى بعد ارتفاع أسعار الوقود

بعد رفع اسعار البنزين .. القصة الكاملة للزيادة الأخيرة في برنامج إصلاح الوقود بمصر

"متابعة مستمر للنقل والتوزيع".. 4 إجراءات للحكومة بعد رفع أسعار الوقود

النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة 5-7-2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

06:05 م

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

03:30 م

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

11:25 ص

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية