السكة الحديد يخاطب اتحاد الكرة.. تعرّف على التفاصيل

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أرسل مجلس نادى السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد، خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، للمطالبة بإلغاء الهبوط لجميع الأقسام هذا الموسم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد مما استوجب تعليق النشاط الرياضي في جميع أنحاء الجمهورية، واتخاذ إجراءات احتزازيه لمواجهه فيروس كورونا الخطير.

واكدت إدارة نادى السكة الحديد على دعمها الاتحاد المصري لكرة القدم في كافة قراراته نحو مواجهة هذا الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة وأرواح
الرياضين في كافة أنحاء الجمهورية.

كما يطالب نادي السكة، صعود الأول والثاني من مسابقة القسم الثالث في جميع المجموعات إلى دوري القسم الثاني كموسم استثنائي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

ويحتل فريق السكة الحديد قمة المجموعة السادسة، بالقسم الثالث، برصيد50 نقطة، يليه نادى البلاستيك برصيد 45 نقطة.

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