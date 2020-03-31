مدرب البرازيل يفاجئ ميسي ورونالدو بتصريح تاريخي عن نيمار
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:44 م
فاجئ تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الثنائي ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي وريال مدريد السابق بتصريح مدوي عن نيمار.
وقال تيتي في تصريحاته اليوم: بإستثناء ميسي ورونالدو، لم أرى لاعبًا يصل إلى مستوى نيمار الإستثنائي عندما كان جاهزًا جسديًا وعقليًا.
واضاف: لا احد يستيطع الوصول لمستوي نيمار عندما يكون جاهزاً باستثناء ميسي وكريستيانو رونالدو فقط لانهم يتمتعان بامكانيات فنية رائعة.
وتابع: لا هازارد ولا جريزمان ولا بوغبا قادرين على الوصول لمستوي نيمار، اعتقد أن أفضل نسخة من نيمار ظهرت مع برشلونة والمنتخب البرازيلي.
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