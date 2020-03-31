مدرب البرازيل يفاجئ ميسي ورونالدو بتصريح تاريخي عن نيمار

فاجئ تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الثنائي ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي وريال مدريد السابق بتصريح مدوي عن نيمار.









وقال تيتي في تصريحاته اليوم: بإستثناء ميسي ورونالدو، لم أرى لاعبًا يصل إلى مستوى نيمار الإستثنائي عندما كان جاهزًا جسديًا وعقليًا.









واضاف: لا احد يستيطع الوصول لمستوي نيمار عندما يكون جاهزاً باستثناء ميسي وكريستيانو رونالدو فقط لانهم يتمتعان بامكانيات فنية رائعة.







