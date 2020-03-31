هنا الزاهد تغازل جمهورها بإطلالة جديدة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:04 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من أحدث جلسة تصوير، أثناء تواجدها في إحدى البلاد العربية، وظهرت وهي ترتدي تيشيرت أبيض وبنطلون أزرق، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "أنا والله بموت فيكي يا هنا أحلى ممثلة في العالم انتي يا قلبي"، وقال آخر "يا حبيبتي ربنا يحفظك يارب قمر ماشاء الله عليكي".

وانتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير فيلم "الغسالة" بالمشاركة مع الفنان أحمد حاتم بعد نجاحهم معا في فيلم "قصة حب"، وهو تأليف عادل صليب وإخراج عبد الحميد وإنتاج سينيرجي ويشارك فيه عدد من الفنان منهم محمود حميدة ومحمد سلام وطاهر أبو ليلية.

وبدأ عرض برنامج هنا الزاهد الجديد باسم "هزر فزر" منذ عدة أيام على قناة "cbc" يوم السبت والأحد الساعة ال10 مساء.

يذكر أن آخر أعمال "الزاهد" مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" مع زوجها الفنان أحمد فهمي،وعدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن ومحمد محمود وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وابراهيم خطاب وهو إخراج أحمد الجندي وانتاج شركة سينيرجي.

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هنا الزاهد احدث جلسة تصوير آخر أعمالها

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