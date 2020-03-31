'أخر العنقود بتاعتي قولولي اسميها ايه'.. رانيا يوسف تستعين بجمهورها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:22 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
روان هيثم
قامت الفنانة رانيا يوسف بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تناول هذا الفيديو ملاعبتها لكلبتها الصغيرة حيث ظهرت قائلة: "أنا عارفة أن أنتم دلوقتي كلكم في حالة مش لطيفة، كل الناس أكيد عندها إكتئاب وحزن وتعبانين وحاجات كتير قوي".

وتابعت "رانيا" حديثها قائلة: "ممكن تقولوا عليا تافهه وفاضية اني بصورلكم البيبي الصغيرة بتاعتي اللي جت أخر بيبي وأخر العنقود دي عندها 45 يوم وقولت أسلي نفسي وأطلع من حالة الحزن اللي أنا فيه وأسليكم بدل الإكتئاب والخوف والحزن اللي عايشين فيه بأي حاجة لطيفة خفيفة تهون علينا".

وأضافت "رانيا" قائلة: "ان شاء الله هيمر، أنا مؤمنة جدا ان ربنا هيعديها على خير ب إذن الله، قولولي أسميها ايه البيبي دي لسة محمياها دلوقتي عشان تبقى نضيفة وحلوة كدة ومش عارفة أسميها ايه".

وكتبت "رانيا" على هذا الفيديو لتطمئن جمهورها بسلامة الحيوانات وعدم انتقال فيروس كورونا عن طريقهم للإنسان قائلة: "الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا خليهم في حضنكم، وأرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وأستكملت عبراتها قائلة: "خليك في البيت ومستنية تختاروا اسم للبوبي الجميلة دي أخر العنقود".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: حياتي عليها عسل خالص تتربي في عزك، أنا بحبهم جدا سميها بيتو اسم حلو جدا.

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