برلماني: الكوادر الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات في حالة حرب حقيقية ضد عدو خفي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أيد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المقترح الذي تقدم به النائب هيثم الحريري والذي طالب فيه بعاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.

وأضاف النويشي في تصريح خاص لـ "بوابة الفجر" أن الأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفيات في حالة حرب حقيقية ضد عدو خفي لا يمكن أن يري بالعين المُجردة وهو فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن من المتوفي بهذا الفيروس فقد استشهد ويجب أن يعامل معاملة الشهيد ويُمنح لأسرته كافة المزايا التي كفلها قانون" دعم أسر الشهداء" لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان الأطباء وطاقم التمريض في كافة المستويات هم الأكثر أحقية في رفع الأجور وزيادة البدلات، مؤكدًا أنهم ليسوا أقل من العاملين في الوظائف الأخري ويحصلون علي بدل أكثر مما يستحقون.

كما أشاد عضو لجنة الإدارة المحلية، بقرار الرئيس بزيادة المهن الطبية 75%، مشيرًا أن هذه النسبه قابله للزيادة فيما بعد، ومؤكدًا أن هذا القرار لفتة انسانية وطيبة من الرئيس السيسي لم تكن موجوده من قبل تقديرًا لجهود الجيش الأبيض في محاربة وباء الكورورنا.

وكان النائب هيثم الحريري قد تقد ببيان عاجل، أمس الاثنين، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.

وقال الحريري في بيانه إن الشعب المصري استيقظ على نبأ وفاة أول طبيب مصري، كان يعمل ضمن جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا الدكتور أحمد اللواح، مضيفًا أن هذا الواجب الإنساني والوطني والمهني الذي يؤديه كل أفراد الطاقم الطبي حفاظًا على أرواح المصريين وعلى مستقبل مصر وأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، لا يقل إطلاقًا على الدور العظيم الذي يقوم به أفراد وضباط وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب الأسود داخل مصر وعلى حدودها".

وتابع: أنني أعلم تماما تقديرنا جميعًا (شعبا وحكومة) لجهود جميع أفراد الطاقم الطبي وتضحياته التي لا تقدر بثمن، ومن ثم مثل هذا المعاش سيكون اقل تقدير تقدمه مصر والمصريين لكل من يضحوا بارواحهم من اجلنا جميعًا ولابنائهم وزوجاتهم وأسرهم.

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وفاة طبيب مصري مواجهه كورونا كورورنا الجيش الأبيض احمد اللواح

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