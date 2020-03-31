مدرب آينتراخت يتوقع إلغاء بطولة الدوري الأوروبي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
وكالات
توقع أدي هيتير المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلغاء بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال هيتير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء "أشك شيئا ما في إمكانية استكمال منافسات الدوري الأوروبي لهذا الموسم."

وجرى تعليق المنافسات، بسبب أزمة كورونا، قبل استكمال مباريات دور الستة عشر بكل من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وكان آينتراخت فرانكفورت قد خسر على ملعبه أمام بازل السويسري صفر / 3 في مباراة ذهاب دور الستة عشر والتي أقيمت بدون جمهور.

وبعد الإعلان عن تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل، شكل اليويفا قبل أسبوعين فرق عمل لبحث سبل تمكين مسابقات الدوري المحلية من استكمال منافسات الموسم حتى من خلال تمديد الموسم، لكن لا تزال الصورة غير واضحة في ظل استمرار الأزمة.

وذكر اليويفا أن المؤتمر عبر الفيديو الذي سيعقده غدا الأربعاء من الأمناء العامين للاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء، سيبحث "التطورات المتعلقة بكل البطولات الأوروبية للمنتخبات والأندية وكذلك مناقشة التطورات بالفيفا وعلى المستوى الأوروبي فيما يتعلق بأمور أخرى مثل عقود اللاعبين ونظام الانتقالات."

وكان ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا قد صرح لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية يوم السبت الماضي إن هناك عدة سيناريوهات محتملة لإنهاء الموسم، منها نهاية منافساته في موعد بداية الموسم المقبل.

لكنه أعترف أيضا بأن الأمر يتوقف على مدى استمرار انتشار الوباء وكذلك القيود الحكومية، مضيفا أن "فقدان" الموسم هو أمر وارد.

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