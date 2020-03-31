جوهرة باريس أبرزهم.. 5 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

بات الدولي المصري محمد صلاح مرشحًا بقوة لمغادرة نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، بعدما ارتبط نجم منتخب الفراعنة بالرحيل إلي بعض الأندية الأوروبية الكبري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفي مقدمتهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.





وزادت التكهنات حول اقتراب "صلاح" من الرحيل عن ليفربول، التصريح المفاجئ من نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي والذي أشاد فيه بإمكانيات الفرعون المصري قائلا: " صلاح كان رائعًا مع ليفربول وأنا معجب بإسلوبه كثيرًا"، مما جعل البعض يربط بين هذا التصريح وانتقال نجم مصر إلي النادي الكتالوني.

وفي هذا الصدد طالبت شبكة "ليفربول إيكو" مسئولي نادي ليفربول بسرعة التحرك للبحث عن البديل المناسب لنجم منتخب مصر للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة للحفاظ على المكانة التي وصل إليه الفريق بالمواسم الأخيرة، حيث تري أنه من الصعب تعويض المهاجمين الهدافين مثل "صلاح" بسهولة.





وكشفت الشبكة الإنجليزية عن 5 لاعبين قادرين على خلافة محمد صلاح في ليفربول:-





1- كيليان مبابي:





يُعد الفرنسي كيليان مبابي واحد من أبرز المرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول، رغم أن التكهنات تؤكد أن انتقاله التالي سيجعله أغلي لاعب في التاريخ، خاصة وأنه انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 130 مليون استرليني وكان عمره وقتها 18 عامًا، بينما ارتفعت أسهمه بقوة حاليًا، ويراه الجميع أنه الوريث الطبيعي لعرش ليونيل ميسي وقد تم ربطه بالانتقال للريدز لكن مهمة التعاقد معه لن تكون سهلة.





2- جادون سانشو:





أصبح الجناح الإنجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند قريبًا من مغادرة ناديه الألماني هذا الصيف، وارتبط بالإنتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي خاصة بعد تألقه مع الفريق الألماني بشكل لافت للأنظار خلال الموسم الحالي حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 15 آخرين في 23 مباراة خاضها بالبوندسليجا هذا الموسم وهو رقم مميز جدًا يجعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي ستنافس الليفر لضمه.





3- عثمان ديمبلي:





بعدما فشل في إيجاد مكانًا داخل صفوف برشلونة بسبب تراجع مستواه وكثرة إصاباته خلال الفترة الماضية وابتعاده عن المشاركة بالمباريات، يجعله قريبًا من الرحيل عن صفوف البرسا الصيف المقبل، وربطت بعض التقارير الصحفية النجم الفرنسي بالانتقال لصفوف ليفربول.





ورغم أن برشلونة أعلن عن عدم رغبته في بيع ديمبلي، إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يسعى لضم النجم الفرنسي ليكون بديل هجومي مناسب لدعم هجوم الريدز، ورصدت إدارة النادي الإنجليزي 90 مليون يورو لحسم الصفقة.





4- أداما تراوري:





لاعب آخر ارتبط بالإنتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي الصيف المقبل، وهو أداما تراوري جناح فريق وولفرهامبتون صاحب الـ24 عامًا، والذي تألق مع فريقه بالبريميرليج بالموسم الحالي، بعدما سجل 6 أهداف ،وصنع 12 آخرين في مباريات فريقه بالموسم الحالي، ونال اللاعب إعجاب يورجن كلوب مدرب الريدز عقب مباراة الفريقين في يناير الماضي وأشاد به عقب المباراة، مما يجعله ضمن المرشحين لارتداء القميص الأحمر.





5- هارفي إليوت:





اللاعب الشاب ضمن صفوف ليفربول هارفي إليوت صاحب الـ16 عامًا يأتي أيضا ضمن المرشحين لخلافة محمد صلاح في الريدز، ورغم أنه لم يحصل سوي على عدد قليل من الفرص لعرض إمكانياته وموهبته مع الفريق الأول هذا الموسم، لكنه نجح خلال الفرص القليلة التي سنحت له أن يثبت للجميع أنه يمتلك كافة المقومات الفنية التي تجعله إضافة قوية لهجوم الليفر في المستقبل.



