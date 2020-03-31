أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

اقتربت فترة الانتقالات الصيفية من بدايتها، والتي يتسارع خلالها الأندية على المستوى العالمي لضم لاعبين تساعد في النهوض بالفريق، أو تحديد الراحلين لعدم حاجاتهم الفنية.





ويعد النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أكثر الأندية التي سيتم تسليط الضوء عليها، لمعرفة أخر ما يدور داخل القلعة الحمراء قبل بداية الموسم الجديد.





وبالرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا لن يمنع مسؤولو المارد الأحمر في فتح ملف التدعيمات أو تحديد الراحلين مع انطلاق الموسم المقبل.





ومن المقرر أن يخرج العديد من النجوم بالفريق عن حسابات السويسري رينيه فايلر، وأصبحت مسيرتهم مهددة بالانتهاء مع القلعة الحمراء.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز الأسماء التي تقترب من الرحيل في الأهلي تحت قيادة فايلر بالتقرير الآتي:-





1- "وليد أزارو"

يعتبر المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، واحد من أبرز الأسماء التي ستخرج عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.





ولا ينوي فايلر إستعادة اللاعب مرة أخرى عقب نهاية إعارته بالفريق السعودي، لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.





2- "دا كوستا"

انضم خلال الساعات الأخيرة الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، للقائمة الأقرب للرحيل في الميركاتو الصيفي، وقد يستفيد به المارد الأحمر في إبرام صفقات تبادلية.





3- "محمود وحيد"

تردد مؤخرًا اسم محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، والذي طالب برحيله ولو على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، وهو ما قد يرحب به المدرب السويسري مستقبلًا في ظل الاعتماد على أيمن أشرف وعلي معلول بالجبهة اليسرى.





4- "صالح جمعة"

تأكد بنسبة كبيرة رحيل صالح جمعة نجم المارد الأحمر في الصيف المقبل خاصةً بعد تصريحات فايلر المكررة، أنه لا يرغب في استمرار اللاعب وأنه أصبح خارج حساباته بشكل تام.





5- "حسام عاشور"

وفي مفاجأة غير متوقعة ومن العيار الثقيل، قرر النادي الأهلي عدم تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد توصية من المدير الفني، بسبب عامل السن وهبوط مستواه الفني.

ومازال عاشور يفاضل بين الانتقال لأي نادي آخر لقدرته على اللعب، أو الترحيب بعرض النادي الأهلي واتخاذ قرار الاعتزال داخل جدرانه.





6- "إكرامي"

أعلن النادي الأهلي عن انتهاء رحلة شريف إكرامي حارس الفريق، مع المارد الأحمر وعدم التجديد له عقب نهاية عقده بالموسم الحالي، بناءً على رغبته في خوض تجربة جديدة والعودة للمشاركات الأساسية.

وكان إكرامي خرج من حسابات فايلر، في ظل اعتماده الكامل على محمد الشناوي، وسط أنباء تفيد باقتراب إكرامي من التوقيع مع بيراميدز سبورت، بداية من الموسم الجديد.