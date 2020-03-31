بؤرة الغربية.. تسجيل 8 حالات مصابة بـ"كورونا" في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:07 م
قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى
قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى
أصيب 8 أشخاص من قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بفيروس "كورونا"، ما دفع المحافظة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراراءات الاحترازية بشأن القرية، لمنع تفشي الوباء.

قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

وارتفع عدد الإصابات داخل محافظة الغربية إلى 14 حالة، من بينهم 8 إصابات من قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى تم ثبوت إيجابية التحاليل، ليتم التأكد بأن الحالات كلها حاملة للفيروس المستجد "كوفيد-19".

 الحالات المصابة في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

واستقبلت مستشفى صدر المحلة شابًا مصابًا، يعمل مديرا لأحد المطاعم بطنطا، وثبتت إيجابية عينة المسح، والتقصي أثبت إصابة 7 من أقاربه بينهم والده ووالدته، و2 من زملائه بالعمل أحدهم من طنطا والثانى من مركز كفر الزيات، 8 من قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى والتي ينتظرها قرارات احترازية شديدة.

الإجراءات الاحترازية على قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

وأصدر رئيس مدينة المحلة، اللواء حاتم زين العابدين، قراراً بمنع خروج الموظفين أو العاملين بالمصالح الحكومية من قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى للمدينة، خشية أن يكونوا حاملين للمرض، وحتى لا يقومون بنقل المرض دون قصد لآخرين.

الإصابات في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

ووصلت حالات الإصابة بكورونا داخل محافظة الغربية إلى 14 حالة منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معه بمطعم بطنطا أحدهما من وطنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبى بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها إلى هذه اللحظة.

 
 

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