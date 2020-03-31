الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عرضت الصين على الجزائر بناء مستشفى للمساعدة في السيطرة ورعاية حالات فيروس كورونا المستجد في البلاد، في إطار الجهود التي تقوم بها بكين لمكافحة الوباء.





وكشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الإثنين، أن هذا المستشفى الذي سيتم تشييده في الجزائر، للوقاية من فيروس كورونا، سيكون عبارة عن شراكة بين البلدين، يشغّل 4 آلاف عامل صيني، و5 آلاف عامل جزائري.





وأوضح التقرير أن المساعدات الصينية التي وصلت الجزائر الجمعة الماضي، تضمنت إمدادات طبية بقيمة 455 ألف دولار، إلى جانب طاقم طبي يشمل موظفين مهنيين وفنيين متخصصين في طب الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، وطب القلب والأوعية الدموية، والرعاية المتكاملة للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، والصحة العامة والوقاية من الأوبئة.





كما تضمنت المستلزمات الطبية الصينية 5 ملايين قناع جراحي، و50 ألف قناع (إن 95) و2000 بذلة وقائية طبية، و10 أجهزة تنفس خاصة بالعناية المركزة.