الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عرضت الصين على الجزائر بناء مستشفى للمساعدة في السيطرة ورعاية حالات فيروس كورونا المستجد في البلاد، في إطار الجهود التي تقوم بها بكين لمكافحة الوباء.

وكشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الإثنين، أن هذا المستشفى الذي سيتم تشييده في الجزائر، للوقاية من فيروس كورونا، سيكون عبارة عن شراكة بين البلدين، يشغّل 4 آلاف عامل صيني، و5 آلاف عامل جزائري.

وأوضح التقرير أن المساعدات الصينية التي وصلت الجزائر الجمعة الماضي، تضمنت إمدادات طبية بقيمة 455 ألف دولار، إلى جانب طاقم طبي يشمل موظفين مهنيين وفنيين متخصصين في طب الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، وطب القلب والأوعية الدموية، والرعاية المتكاملة للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، والصحة العامة والوقاية من الأوبئة.

كما تضمنت المستلزمات الطبية الصينية 5 ملايين قناع جراحي، و50 ألف قناع (إن 95) و2000 بذلة وقائية طبية، و10 أجهزة تنفس خاصة بالعناية المركزة.

وتوفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونعى عدد كبير من الفنانين والمؤسسات الثقافية في الجزائر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد.

ويعد نور الدين زيدوني أول فنان عربي يرحل عن الحياة بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت لزيدوني إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوجرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية، كما عمل أستاذا بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان.

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