وزير النقل: 4 أتوبيسات لنقل ركاب الطائرات للحجر الصحي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:15 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قد أصدر قرارا بالدفع بعدد 4 اتوبيس سوبر جيت فاخرة  لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول الي موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة ان الركاب هم ركاب الطائرة القادمة من  لندن إلى القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم والطائرة القادمة من  فرنسا إلى مطار القاهرة والمقرر وصولها الساعة الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل.

وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر  وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم .

في سياق آخر اليوم، أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة المصنعة لصفقة توريد وتصنيع 110 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك جديد مصر، انتهت من تصنيع 50 جرار جديد تم توريد إجمالي 30 جرارات كدفعة أولى وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، وأن مايتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل في ميناء الإسكندرية اليوم الدفعة الثانية ( 20 جرار سكة حديد جديدة )  ضمن  عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد  من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية  والشركة  المصنعة.

وشاهد وزير النقل  عملية إنزال الجرارات  من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد  تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة،.

ثم وضع الجرارات على  قضبان السكك الحديدية بالميناء  تمهيدها لنقلها الى ورش الفرزبمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل، وقدم وزير النقل التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على وصول الدفعة الثانية من هذه الصفقة الهامة.

وأكد على الدور الكبير للرئيس السيسي في نهو هذه الصفقة مع جنرال اليكتريك واصراره الكبير على إنفاذها مضيفا أن وصول الدفعة الثانية من الجرارات  يعتبر استكمالا  لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي ابرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية وذلك  لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مشيرا إلى أن الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الأن (30جرار). هي أول جرارات جديدة تنضم الى اسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنه (2009).


وأشار الوزير إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي  من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية  لافتا إلى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.


وأوضح الوزير إلى أن  اجمالي قيمة توريد 110 جرارا  وإعادة تأهيل عدد 81 جرار  وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى   602.05 مليون دولار.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد  تم الانتهاء من عدد 6 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المهندس كامل الوزير، المصريين العالقين اخبار

أخبار تهمك

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ حوالي 5 ساعات

ليس جريزمان ولا كوتينيو.. ميسي يطرد نجم جديد من برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تحسبًا لرحيله.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 18 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجوم الأهلي

منذ أقل من ساعة

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"النقل": توريد أول 10 جرارات سكة حديد جديدة سبتمبر المقبل

وزير النقل يكشف موعد وصول أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة المتعاقد عليها

"الوزير" يكشف تفاصيل صفقة جرارات "السكة الحديد" الجديدة.. ودور السيسي في تخفيض سعرها

الخميس.. وصول 10 جرارات سكك حديدة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من أمريكا

وزير النقل يتفقد وصول ١٠ جرارات قطارات جديدة بميناء الإسكندرية (صور)

وزير النقل: تدشين سفينة سياحية لخدمة الركاب بين الغردقة وشرم الشيخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

06:05 م

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

03:30 م

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

11:25 ص

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية