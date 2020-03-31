وزير النقل: 4 أتوبيسات لنقل ركاب الطائرات للحجر الصحي

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أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قد أصدر قرارا بالدفع بعدد 4 اتوبيس سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول الي موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة.



وأضافت الوزارة ان الركاب هم ركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم والطائرة القادمة من فرنسا إلى مطار القاهرة والمقرر وصولها الساعة الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل.



وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم .



في سياق آخر اليوم، أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة المصنعة لصفقة توريد وتصنيع 110 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك جديد مصر، انتهت من تصنيع 50 جرار جديد تم توريد إجمالي 30 جرارات كدفعة أولى وسوف يتوالى توريد باقى الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، وأن مايتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل في ميناء الإسكندرية اليوم الدفعة الثانية ( 20 جرار سكة حديد جديدة ) ضمن عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الاسطول الحالي تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية والشركة المصنعة.



وشاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة،.



ثم وضع الجرارات على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها الى ورش الفرزبمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل، وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على وصول الدفعة الثانية من هذه الصفقة الهامة.



وأكد على الدور الكبير للرئيس السيسي في نهو هذه الصفقة مع جنرال اليكتريك واصراره الكبير على إنفاذها مضيفا أن وصول الدفعة الثانية من الجرارات يعتبر استكمالا لمراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي ابرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مشيرا إلى أن الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الأن (30جرار). هي أول جرارات جديدة تنضم الى اسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 11 سنه (2009).





وأشار الوزير إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية لافتا إلى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.





وأوضح الوزير إلى أن اجمالي قيمة توريد 110 جرارا وإعادة تأهيل عدد 81 جرار وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى 602.05 مليون دولار.



وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية فقد تم الانتهاء من عدد 6 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.