تحسبًا لرحيله.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:15 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي


يدرس النادي الأهلي بقيادة مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، عودة أحد معاريه لصفوف المارد الأحمر في انتقالات الصيف المقبل، تحسبًا لخروج أحمد فتحي.

ويرغب فايلر في عودة باسم علي، ظهير أيمن الفريق، وذلك تحسبًا لخروج أحمد فتحي بعد مماطلته في تجديد تعاقده مع النادي وطلبه مهلة جديدة من أجل الرد على عرض النادي.

جدير بالذكر أن الأهلي قد أعار باسم علي لصفوف الجونة في الموسم الجاري، والتي سوف تتنهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان باسم علي كان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2014 قادمًا من صفوف المقاولون العرب برفقة زميليه وقتها محمود رزق ومحمد فاروق.


  

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