محافظ القاهرة: تجهيز 253 مدرسة لصرف المعاشات غدا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم تخصيص ٢٥٣ مدرسة بأحياء العاصمة، بعد تعقيمهم اعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٠، لاستغلالهم كمنافذ لصرف المعاشات بالتعاون مع هيئة البريد فى حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

يذكر أن هذا الإجراء يأتى فى إطار العديد من الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد و الوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن الوزارة سجلت 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلت مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية؛ سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات يعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مصابين كورونا محافظة القاهرة لوقاية من فيروس كورونا صرف المعاشات بوابة الفجر بفيروس المعاشات الفجر الصحة العالميه

أخبار تهمك

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ليس جريزمان ولا كوتينيو.. ميسي يطرد نجم جديد من برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجوم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تحسبًا لرحيله.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

منذ 42 دقيقة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 19 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

"الصحة" تعلن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا.. وبشرى سارة في نسب المتعافين

شاهد.. أمن قنا يوزع عصائر على المواطنين أمام مكاتب البريد والبنوك

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

البنك المركزي: توفير 14 مليون جنيه لصرف المعاشات والمرتبات الشهر المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

06:05 م

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

03:30 م

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

11:25 ص

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية