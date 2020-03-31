مخرج "وصل أمانة" يستعين بوحدة تصوير إضافية للمنافسة في رمضان 2020

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:40 م
مصطفى خاطر وعلي ربيع
مصطفى خاطر وعلي ربيع
مصطفى فكيه
يستكمل الفنان علي ربيع ومصطفي خاطر تصوير مشاهدهما في مسلسلهما الجديد "وصل أمانة" المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل بجوار نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

واستعان المخرج معتز التوني بوحدة تصوير إضافية لسرعة الانتهاء من التصوير واللحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يلتقى الثنائي للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سويًا في مسرح مصر بمواسمه السبعة على مدار السنوات الماضية.

مسلسل " وصل أمانة " بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر في العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض في موسم رمضان الماضي، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

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