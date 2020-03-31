الأردن: إنشاء صندوق "همة وطن" لمكافحة كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:22 م
عمر الرزاز
عمر الرزاز
الفجر
أصدر رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 4 لإنشاء صندوق "همة وطن" لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح  "الرزاز"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن صندوق "همة وطن" مخصص لإيداع التبرعات من داخل وخارج الأردن.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، تسجيل حالة وفاة رابعة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 4 حالات.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على تقديم معونة مالية على شكل منحة بقيمة 3.2 مليون دولار؛ بهدف مساعدة الأردن في تغطية تكاليف توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره. 

وأشاد وزير التخطيط الأردني وسام الربضي، بدور الصندوق البناء والداعم في توفير التمويل للمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية منذ عام 1975 حيث يعد الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في الأردن .

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأربعاء الماضي، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج إصلاح الاقتصاد الأردني الذي يمتد لـ4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتابع: "وذلك يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في الأردن في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأوضح العسعس في بيان، أن الموافقة على البرنامج ستساعد البلاد في تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن الموافقة تشير أيضا إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر.

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مكافحة كورونا صندوق همة وطن تداعيات فيروس كورونا بفيروس الأردن

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