بعد أنباء عودته المُحتملة.. كل ما قدمه كريستيانو رونالدو في 9 سنوات مع ريال مدريد (أرقام)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:38 م
رونالدو
رونالدو
علاء خليف
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، أن  إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تدرس التخلي عن خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إدارة يوفنتوس تفكر جديا في بيع رونالدو بنهاية الموسم، للتقليل من الخسائر المادية التي سيعانيها العملاق الإيطالي من جراء أزمة كورونا، التي ضربت إيطاليا، وتسببت في توقف النشاط الرياضي في البلاد.

وكان النجم البرتغالي قد وافق على خصم 3.5 مليون جنيه إسترليني من راتبه السنوي، لمساعدة ناديه المتعثر على مواجهة أزمته المالية بسبب "كورونا"، لكن يبدو أن ذلك ليس كافيًا للإحتفاظ بـ"الدون" والذي يحصل على راتب سنوي ضخم تبلغ قيمته 30 مليون دولار، مما يجعل النادي مجبرًا على بيع اللاعب هذا الصيف.

وربطت تقارير صحفية كريستيانو رونالدو بالعودة لناديه السابق ريال مدريد حال رحيله بشكل رسمي عن يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الملكي يعاني بشكل كبير منذ مغادرة "صاروخ ماديرا" قلعة سانتياجو برنابيو في صيف عام 2018، بعد 9 سنوات قضاها داخل صفوف المرينجي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه "رونالدو" مع ريال مدريد بعد أنباء عودته المحتملة للملكي:-

انضم "رونالدو" لصفوف نادي ريال مدريد عام 2009 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وخاض مع الفريق الملكي 438 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية (37833 دقيقة)، وسجل 450 هدفًا، وصنع 131 هدفًا، وحصل على 54 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات.

خاض نجم البرتغالي 292 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني بواقع (25112 دقيقة لعب)، سجل 311 هدفًا، وصنع 95 هدفًا، وحصل على 33 بطاقة صفراء، ونال البطاقة الحمراء 4 مرات.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض كريستيانو رونالدو 101 مباراة بقميص الملكي بإجمالي دقائق لعب فعلية (9018 دقيقة)، سجل 105 هدفًا، وصنع 31 هدفًا، وحصل على 10 بطاقات صفراء.

شارك صاروخ ماديرا في 30 مباراة مع المرينجي ببطولة كأس إسبانيا، وسجل 22 هدفًا، وصنع 3 أهداف في إجمالي دقائق لعب فعلية (2571 دقيقة)، بينما خاض 7 مباريات بكأس السوبر الإسباني وسجل 4 أهداف، ولعب 6 مباريات بكأس العالم للأندية وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وخاض مباراتين في بطولة السوبر الأوروبي وسجل هدفين، 

حقق كريستيانو رونالدو عدة بطولات وألقاب رفقة ريال مدريد، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرتين، كما حصد كأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس إسبانيا مرتين، كما توج مع الملكي بكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

كما نجح رونالدو في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات خلال مشواره مع ريال مدريد، بينما حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات.

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