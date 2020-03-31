ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب



وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، عن تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة ووصل إلى 12428 بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 812 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الاثنين.

وسجلت في البلاد 5974 إصابة جديدة يوم السبت و5217 الأحد و4050 أمس الاثنين.





رتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3400، لتصبح الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كوورنا المستجد، بعد أن تجاوزت اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر.

وتشير إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والمؤسسات الطبية المعنية في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" إلى 3400 حالة بعد تسجيل 259 وفاة جديدة خلال اليوم الحالي، استمرارا لتدهور أزمة الوباء في البلاد بوتيرة سريعة.

وتجاوزت الولايات المتحدة بالتالي الصين، التي تعتبر مصدرا للجائحة، في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد المتوفين، حيث سجلت حتى الآن في بلد التنين 3305 وفيات بالمرض.





وأعلن حاكم نيويورك أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولاية خلال اليوم الماضي، بواقع 332 حالة جديدة.





وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن الولايات المتحدة ستكون أكبر بؤر الإصابة بالمرض بعد أوروبا، والتي لا تزال تسجل إيطاليا فيها أعلى معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، بنحو 11 ألفًا و591 حالة وفاة، حتى صباح الثلاثاء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وعلى الرغم من إجراءات الإغلاق التام المستمر منذ أسابيع في إيطاليا، ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس لتصل إلى 101 ألف و739 إصابة، الثلاثاء.

الصين ومع بدء إجراءات عودة الحياة على طبيعتها، بعد إعلان السيطرة على انتشار المرض، لم تسجل الثلاثاء سوى 48 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد 19)، جميعها جاءت من خارج البلاد، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في الصين.

إسبانيا لا تزال تحتل المركز الثالث عالميًا في قائمة أكثر الإصابات بفيروس كورونا في العالم مسجلة 94 ألفًا و714 حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات 8 آلاف و189 حالة وفاة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن أول وفاة ملكية بالفيروس في العالم لأميرة إسبانية تبلغ من العمر 86 عامًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران، والتي تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس في آسيا، الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بنحو 3111 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 44606 حالات.









أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب.