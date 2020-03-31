بسبب نيمار.. ايقاف نجم بوروسيا دورتموند مباراتين

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لاعب خط وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني إيمري تشان مباراتين لطرده خلال مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام المضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مشاجرته مع البرازيلي نيمار.









وفرضت اللجنة التأديبية في "يويفا" عقوبة الإيقاف لمباراتين على اللاعب المعار من يوفنتوس الإيطالي، بعد نيله البطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق الفرنسي 2-0، إثر مشاجرة مع نيمار ومواطنه ماركينيوس.









وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى شبه شلل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية المحلية في أوروبا بالإضافة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى.









وشملت عقوبات "يويفا" أيضاً فرض 40 ألف يورو غرامة على فريق بايرن ميونخ الألماني لسلوك جماهيره في مباراته ضد تشيلسي في ذهاب ثمن النهائي، وكذلك على فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في الدور نفسه (27 ألف و15 ألف يورو على التوالي)، وذلك لتاخر انطلاق المواجهة بينهما في 25 فبراير (شباط) على ملعب الأول سان باولو.