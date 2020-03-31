أحمد الشامي لـ"الفجر الفني" بعض الفنانين يتعمدون على أثارة الجدل بهدف الشهرة

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أحمد الشامي، فنان متعدد المواهب فهو يجمع بين الغناء والتمثيل، يعد من أكثر فنانين جيله تميزًا، كما أنه يتمتع بصوت عذب يجعلك تعرفه دون رؤيته، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الفنية، وان يجعل لنفسه مكانة خاصة في قلوب محبيه، يمتلك موهبة فنية كبيرة، ويعشق الفن.





وفتح أحمد، قلبه لــ" الفجر الفني " في حوار خاص، تحدث خلاله عن مشاركته في مسلسل "فرصة تانية"، وعن رأيه في أغاني المهرجانات الشعبية، إلى نص الحوار...









من الذي قام بترشيحك لمسلسل "فرصة تانية"؟



تم ترشيحي للمسلسل من خلال المخرج مرقس عادل والمؤلف مصطفى جمال هاشم، وسررت كثيرًا بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.





وما الذي جذبك للمشاركة فيه؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في هذا العمل من أهمها المؤلف المجتهد مصطفى جمال هاشم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع الأعمال التي قدمها من قبل، بالاضافة إلى المخرج والمنتج، وأيضًا أن فكرة المسلسل جيدة وجديدة وفريق العمل موهوب جدًا ويحترم عمله.





ما الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل؟



أجسد شخصية رجل يدعى "كمال" يعمل محاميًا.





كيف كانت كواليس المسلسل؟



الكواليس كانت رائعة، فجميع الأبطال يتمتعون بدرجة كبيرة من الاحترام،والتعاون وحب الخير لبعضهم،ولم يكن هناك نفسنة،سررت كثيرًا بالعمل معهم.





هل انهيت من تصوير مشاهدك؟



لا، فقط انتهيت من تصوير تقريبًا 70 % من مشاهدي.







هل تتوقع أن يحقق الجزء الجديد من مسلسل"حكايات بنات" نجاحًا كبيرًا مثلما حققت الأجزاء السابقة؟





بالطبع أتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا فانا شاهدت أول حلقة من الجزء الجديد وأعجبت بطريقة دخولهم الجزء الرابع بطريقة جديدة وذكروا أسماء الشخصيات القديمة وهذا جذبني أكثر لمتابعة الجزء الجديد.





لماذا لم تشارك في الجزء الجديد؟



لأن الجزء الجديد قائم على أبطال جديدة غير الذين شاركوا في الأجزاء القديمة منه.





ماذا عن مشاركتك في مسلسل "أسود فاتح"؟



سعيد جدًا بمشاركتي في هذا المسلسل فهو يتضمن مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين بالإضافة إلي المخرج كريم العدل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في كل الأعمال التي قام بإخراجها وأيضًا المؤلف أمين جمال الذي يتميز بكتابه جيدة.





ماذا عن الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث ؟



لا استطيع الإفصاح عنها، ولكنها ستكون مفأجاة للجمهور، وأتمنى أن تنال إعجابهم.





شاركت جمهورك مؤخرًا بمقطع فيديو لعمل إذاعي يجمعك بفريق "واما"..ماهي تفاصيل هذا المسلسل؟



لا استطيع الإفصاح عن هذا المسلسل لأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله من خلال مؤتمر سيقام خلال الأيام القادمة.





هل ستشارك في أعمال أخرى في الموسم الرمضاني؟



لا إطلاقًا انا حاليًا أهتم بالتركيز على مسلسل "أسود فاتح" و"فرصة تانية".







أيهما تفضل عرض المسلسلات داخل الرمضاني أم خارجه ؟





أنا افضل العمل الجيد سواء كان في الموسم الرمضاني أو خارجه، والإثنين لديهم مميزات وعيوب فالمسلسل إذا عرض في رمضان يحقق نجاحًا كبيرًا، أما المسلسل خارج السباق تحقق مشاهدات جيدة ولكن ليس مثل المشاهدات التي تحدث خلال رمضان، فالمسلسل يحقق نسبة مشاهدة أعلى في رمضان.





ما رأيك في عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟





هي المستقبل فمعظم البلدان التي تسبقنا في الخطوات الدرامية معتمدة بشكل كبير على هذه المنصات لأنها تجذب شريحة كبيرة من الجمهور والسبب في ذلك عرض المسلسلات بدون إعلانات ويستطيع الجمهور مشاهدة العمل في أي وقت وأي مكان فالمنصات الإلكترونية تمتلك مميزات كثيرة.





ما المهم بالنسبة لك مساحة الدور أم الانتشار؟



حاليًا مساحة الدور هامة جدًا والعامِلين لهما أهمية كبيرة والأهم أن يكون الدور مؤثرًا حتى وإذا كان ضيف شرف مثلما حدث مع ماجد الكدواني في مسلسل "تحت السيطرة" ل نيللي كريم فقد استطاع أن يجعل الجمهور كله يتحدث عنه منذ ظهوره، على الرغم من أن المسلسل كان معروضًا قبل مشاركته فيه ولم يعلم أحدًا عنه إلا عندما ظهر ماجد فيه.





ما الشخصية التي تتمنى تقديمها الفترة المقبلة؟



لا توجد شخصية معينة،اتمنى تقديمها ولكنني أفضل تجسيد الشخصيات الجيدة والمختلفة عن التي قدمتها من قبل.





ما الشخصية التي قدمتها وتركت أثرًا كبيرًا عليك ؟





شخصية "عمار" في مسلسل "حكايات بنات" وشخصية "طارق" في مسلسل"انا شهيرة انا الخائن" فهي من أكثر الشخصيات التي أثرت فيا نفسيًا.





من الفنانين الذين تتمنى العمل معهم؟



أتمنى العمل مع كل الفنانين الذين لم يحالفني الحظ بالعمل معهم.





قدمت عرض مسرحي إستعراضي بعنوان "سندريلا" عام 2007..هل تفكر في تكرار التجربة مره أخرى؟



انا استمتعت كثيرًا بتجربتي في "سندريلا" لذلك أتمنى تكرار هذه التجربة مرة أخرى، وأن أقدم عرض مسرحي استعراضي.





ماذا عن جديدك في السينما حاليًا؟



حاليًا لا توجد أعمالًا سينمائية جيدة معروضة عليّ، وأنا لا استطيع الأشتراك في عمل سينمائي ضعيف لابد أن اشترك في عمل يقوم ببطولته نجم من نجوم الشباك الأول ومخرج قوي وإنتاج قوي، لأن السيينما حاليًا عكس زمان فكان يتم تقديم فيلم ضعيف ويحقق نجاح كبير والسبب في ذلك أن حاليًا تذكرة السينما باهظة الثمن فمن سيهتم بالذهاب إليها، سيذهب لأنه علم جيدًا أن الفيلم حلو، لأنه لن يقبل بإهدار أمواله على أفلام سيئة لن تجعله يشعر بالسعادة والاستمتاع من مشاهدتها.





ما رأيك في السينما حاليًا..و ما أكثر الأفلام التي جذبت انتباهك؟



السينما حاليًا جيدة جدًا وجميع الأفلام التي تم عرضها مؤخرًا قوية جدًا وحققت نجاح كبير مثل فيلم الفلوس لتامر حسني ولص بغداد لمحمد امام وولاد رزق والممر والفيل الازرق.





هل تفضل سماع أغاني المهرجانات؟



إطلاقًا فأنا لاستمع إليها،نظرًا لما يتواجد بها من كلمات سيئة.





ما رأيك في قرار الفنان هاني شاكر؟



فن من الفنون الجديدة في مصر التي حقق نجاحًا عالميًا ورأي هذا القرار إداري لا استطيع التدخل فيه ولا استطيع الحكم على زملائي.





برأيك هل السوشيال أضافت للفنان أم سلبت منه خصوصية حياتهم؟



السوشيال سلاح ذو حدين فكثرة الكلام ومشاركة الفنان لتفاصيل حياته على السوشيال ليس جيدًا، فالفنان لابد يكون عزيزًا وبعض الأشخاص يستخدمون السوشيال ميديا استخدمًا سيئًا والاشياء التي ستقوم بالتبرع بها لابد أن تكون في السر، ولا يشترط إلزام جميع الاشخاص بالتبرع لغيرهم لأن كل شخص يتبرع على قدر طاقته، وهناك أشياء خاطئة وأشياء صحيحة، وأتمنى أن من يتفاعل معها أن يقدم متحوى جيد يفيد الناس وليس تقديم أشياء غريبة ومزعجة لكي يشتهر من خلالها.





ما رأيك في تعمد المشاهير في أثارة الجدل لتحقيق الشهرة؟



المشكلة أن بعض الأشخاص يحبون تلك الأمور، ويلجئون لذلك لكي تتتكلم عنه الناس، فالأهم من ذلك أن تتكلم الأعمال تتكلم عنك لأنها تساهم في نجاح لسنين كثيرة وسيظلوا يتذكرونك خلالها.