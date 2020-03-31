مؤمن زكريا يكسر صمته ويفاجئ الأهلي بطلب مثير

أكدت تقارير صحفية، أن مؤمن زكريا لاعب الأهلي، طلب من إدارة النادي الحصول على قيمة عقده كاملاً وعدم الاكتفاء بمبلغ الـ600 ألف جنيه الذي حده مسئولو القلعة الحمراء له للمساهمة في علاجه من المرض العصبي الذى يُعانى منه.

وأشارت التقارير، إلى أن الأيام الماضية شهدت تجدد أزمة فلوس علاج مؤمن زكريا التي سبق وتفجرت قبل عدة أشهر .

وأكدت التقارير، أن مؤمن زكريا يرفض الحصول على شيك بـ600 ألف جنيه سبق وصرفه له مسئولو النادي مؤخراً لرغبته في الحصول على قيمة العقد كاملاً أي 10 ملايين جنيه في الموسمين رغم عدم ارتباطه بعقد مع الأهلي.

وكان مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتمد قبل عدة أشهر صرف 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية.