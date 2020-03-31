الأردن تعلن أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:37 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، عن خفض كبير في أسعار المحروقات لشهر أبريل المقبل، مشيرة إلى تحديد  فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل بـ(صفر).

وقالت المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وكعادتها في نهاية كل شهر، اجتمعت اليوم، وأقرت أسعار المحروقات لشهر أبريل المقبل، كما اجتمع مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واقر تعرفة بند فرق أسعار الوقود لنفس الشهر، بحسب وكالة أنباء الأردن "بتراء".

وأوضحت أنه نظرا للانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، فقد انعكس هذا الإنخفاض على سعر الأساس، لجميع المشتقات النفطية المباعة محليا، مجسدا نهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويشمل إصدار نشرة أسبوعية تعرض تطورات هذه الأسعار.

وأكدت على أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في الوزارة وبناء على الأسعار في الأسواق المرجعية العالمية حددت أسعار المحروقات في السوق المحلي لشهر أبريل المقبل كما يلي: 

خفض سعر البنزين (90) إلى 625 فلسا للتر بانخفاض مقداره 120 فلسا للتر.

خفض سعر البنزين (95) إلى 840 فلسا للتر بانخفاض مقداره 125 فلسا للتر

خفض سعر الديزل والجاز إلى 465 فلسا للتر، بانخفاض مقداره 90 فلسا للتر

خفض سعر الوقود الثقيل إلى 6 .227 دينار للطن، بانخفاض مقداره حوالي 66 دينارا للطن الواحد.

وأشارت زواتي إلي أن  أسعار باقي المشتقات وبالمبالغ والأسعار التي سيتم الإعلان عنها، على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بتعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء قالت زواتي، أن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجتمع اليوم، واستعرض معدل أسعار نفط "برنت" للفترة من الأول من شهر كانون الثاني 2020 وحتى الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي، ودرس اثر انخفاض هذا المعدل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء، وقرر تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود بـ (صفر) اعتبارا من الأول من شهر أبريل المقبل.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تعود جميع القطاعات الخدمية والانتاجية للعمل وبكامل طاقتها وأن تتمكن من الإستفادة من هذا الانخفاض في أسعار الطاقة.

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