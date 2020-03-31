تعرف على موعد حفلة نرمين صفر المقبلة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:37 م
نرمين صفر
نرمين صفر
مصطفى فكيه
تستعد الفنانة الجزائرية نرمين صفر، لإحياء حفل غنائيا على طريقة الأون لاين مشيرة إلى أن الحفلة ستكون "لايف" وليست مسجله لتنضم للفنانين الذين ظهروا لجمهورهم في حفلات "أون لاين"، لمشاركة جمهورهم خلال تنفيذهم لحملة "خليك في البيت"، كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "صفر"عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لتكشف فيها عن حفلتها "اللايف"، عن طريق خاصية الاستوري، كاتبه عليها: "الليلة اللايف على الإنستجرام.. أغاني جزائرية لعشاق الراي".

وأثارت نرمين صفر، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الآونة الأخيرة، بعد نشرها فيديو على "إنستجرام"، وهي تتحدى فيروس كورونا عن طريق فيديوهات الرقص اللايف، والتي أشارت إلى أنها تشجع بها المواطنين على البقاء في المنزل.

وقالت نرمين، خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتونسيين: "شدوا دياركم كل ليلة نشطحلكم "نرقصلكم""، قبل أن تقوم بوصلة الرقص في الفيديو.

ونرمين صفر، اسمها الحقيقي هو إيمان بنت رضي صفر شيخ الهده، ولدت في 23 سبتمبر 1991، بدولة إيطاليا، وتحمل جنسيتين التونسية وهي جنسية الأم، والإيطالية، وبدأت حياتها الفنية في الثامنة عشر من عمرها، كمغنية وقدمت عددًا من الكليبات الجرئية التي كانت دائمًا محل انتقاد، ورشحت نفسها بالانتخابات الرئاسية التونسية، وقالت أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل.

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نرمين صفر خليك في البيت حفلات اون لاين البقاء في المنزل

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