عبدالمجيد عبدالله يشارك متابعيه تحضيرات ألبومه الجديد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:02 م
عبدالمجيد عبدالله
عبدالمجيد عبدالله
ريهام كمال
شارك المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، جمهوره تحضيرات ألبومه الجديد عبر حسابه على الإنستجرام.

ونشر عبد المجيد عبد الله، مقطع فيديو من الأستوديو يشارك فيه متابعيه تحضيرات ألأبومه الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتب "عبد الله" على مقطع الفيديو: قائلًا: ""انت عليك أيامنا والحب هان..مع العبقري الهرمي والمبدع سيروس والبطله رحاب".

وفي سياق منفصل الفنان عبد المجيد عبد الله، أغلق حسابه الرسمي على تويتر نتيجة مشادة كلامية بينه وبين متابع عراقي بسبب مقارنة بين الأغاني السعودية والعراقية، وبعد ساعات وتدخل المقريبن والنجوم وشركة روتانا أعاد فتح حسابه مرة آخرى وكتب إعتذار عما بدر منه.

وكتب "عبد الله": "أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لى سعادة وحبًا".

وتابع: ""أحبابي أنا لا ادعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر، وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندم هي الحياةُ محطّات وأعبرها.. كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ". وأشار: "وأخيرًا اعترف أخطأت فى الرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد المجيد عبد الله، "حن الغريب" وحققت نجاحًا واسعًا وتجاوزت عدد مشاهدات عبر القناة الرسمية على يوتيوب 14 مليونًا مشاهدة وهي كلمات الشاعر فهد المساعد، توزيع عصام الشرايطي.

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