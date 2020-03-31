شيري عادل تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:44 م
شيري عادل
شيري عادل
روان هيثم
نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شيري" في هذه الصورة من سيارتها ومصففة شعرها بطريقة جذابة، والشمس الساطعة تغازل بشرتها، ولم تكتب "شيري'' أي تعليق على هذه الصورة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر يا شيري يا جميلة وخلي بالك من نفسك متخرجيش كتير ربنا يحفظك.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل "السهام المارقة"، الذي شاركت به رمضان 2017، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الداعيى عمرو مسعود، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

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