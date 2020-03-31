بشرى سارة من "السويدي" للمصريين بشأن تصنيع الكمامات (فيديو)

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الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات إن القرارات التي اتخذها المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تدعم الصناعات المختلفة في الدولة في ظل المرحلة الصعبة الحالية والتي يضرب فيها فيروس كورونا العالم بقوة.

وأضاف "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، "سنتحمل فاتورة أزمة فيروس كورونا بشكل تضامني"، موضحا أنه تم تشغيل مصانع لتصنيع كمامات، وهناك مصانع غيرت ماكينات لتنتج منتجات تحتاجها الدولة".

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وأوضحت الوزيرة أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف، البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ‪ATM‬ والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وأشارت الوزيرة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافق ( 1-2-4) من شهر ابريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق ( 5-6-7) من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و٩ أبريل واعتبارًا من يوم الأحد ١٢ أبريل، ويكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

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