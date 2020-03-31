أيمن بهجت قمر يهاجم إيناس عزالدين: "لازم وقفة مع اي حد يلعب بأعصابنا"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:11 م
ايناس عزالدين
ايناس عزالدين
مصطفى فكيه
علق الشاعر أيمن بهجت قمر، على ما فعلته المطربة إيناس عز الدين، والتي أعلنت مؤخراُ إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، وبعد إخضاعها للفحوصات الطبية ظهرت نتيجة التحاليل بالسلبية ما عرضها لانتقادات وهجوم من الجميع وتم وصفها بـ"مريضة شهرة"، ليشن عليها هجومًا شديدًا من قبل الكثيرين.

ونشر قمر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا، كتب فيه: "أنا ماليش علاقة أن المطربة الجديدة إيناس صورت برص في المستشفى هي حرة، وده طبعًا شئ محدش يقبله.. وأنا ماليش علاقة بأرائها السياسية أو اللي بتكتبه على صفحتها".

وأضاف: "لكن أنا اللي أذاني نفسيًا أنها عيشتني في خوف على أسرتي، حالة رعب لأنها عندي على الصفحة هنا، وكم البوستات والفيديوهات الكتير اللي أقرت فيهم بإصابتها بالمرض وكم الدعاء ليها من الناس الطيبين، وكلمات المواساة، وهي ما أنكرتش ده وما قالتش أنه اشتباه ولما المواقع كتبت أول فنانة تصاب بالكورونا ما نفتش".

وتابع: "أنا عيشت بجد ليلة صعبة لأني حسيت أن المرض ابتدى يدخل دايرة المحيطين بيا.. وتاني يوم الصبح ابتدى أصحابها يكتبوا إن التحاليل أثبتت أنها مريضة بالكورونا، وشفتوا إزاي ظلمتوها وهي برضه ما أنكرتش وقتها أن التحاليل لسه ما طلعتش".

وأردف أيمن بهجت قمر: "لازم وقفة مع أي حد بيلعب بأعصابنا والله أعلم هي عملت كده ليه لو هتقوللي عندها أعراض أنا خدت نظرة سريعة على بعض فيديوهاتها ولقيتها ممكن تكون مزكمة عندها كحة، لكن كم الفيديوهات اللي عملتها والبوستات الطويلة مش بتاعة حد عنده ضيق تنفس وصداع حاد لدرجة شكوكه في الكورونا.. كان ممكن تطلع تقول أنا شاكه ابعتولي حد.. ننتقد إن الرقم مثلًا ما بيردش.. أما عن تسييس الأمر فبجملت!".
واختتم: "أنا بحملك كل الأذى النفسي اللي سببتيهولنا والتوتر اللي عيشتينا فيه ولازم وقفه مع أي حد يطلع يستغل الظروف والتعب النفسي اللي احنا فيه ده.. وبأمانة اللي أنتي عملتيه لا بينجح ولا بيشهر.. دي تصرفات بتاخد وقتها وبتتنسي كان أبرك تعمليها أغنية أنا عندي كورونا بدل ما تطلعي ديك أبونا.. كانت هتبقى أشرف وهتفيدك أكتر.. إخس بجد"

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